Тарифи на газ для побутових споживачів: скільки коштуватиме 1 куб з 1 вересня

Платіжка за газ і калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Українці, які не оформили субсидію на газ, повинні оплачувати повну вартість комунальних послуг. У вересні 2026 року наші громадяни традиційно отримають дві платіжки — за доставку магістральними мережами і газопроводами, а також безпосередньо за спожитий об’єм. Ми розібралися, скільки доведеться заплатити в перший місяць осені.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки буде коштувати 1 куб природного газу для побутових споживачів у вересні.

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Тарифи на газ для населення

Для більшості українців витрати на комунальні послуги найближчим часом не зміняться, оскільки їх обслуговує компанія "Нафтогаз". Близько 98% побутових споживачів користуються тарифом "Фіксований", який передбачає стабільну вартість природного газу до 30 квітня 2027 року.

За 1 куб українцям доведеться платити 7,96 грн у вересні 2026 року. Для точного розрахунку витрат необхідно вчасно зафіксувати показники лічильника і передати до 5 числа місяця, що настає за звітним. Наприклад, за 15 кубів газу потрібно віддати майже 120 грн.

Окремо скажемо про вартість доставки. Оператори розраховують суми в платіжках, використовуючи фактичний обсяг спожитого газу конкретним домогосподарством у період з 1 жовтня до 30 вересня. А тариф залишиться фіксованим протягом воєнного стану і ще шість місяців після його скасування.

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Як передати показники лічильника

Для правильного розрахунку суми необхідно надсилати дані приладу з 1 по 5 число включно. Тоді оператор не візьме середній показник, а точно знатиме обсяг спожитого газу. Українці можуть скористатися кількома способами передачі інформації, зокрема:

через мобільний застосунок Нафтогазу "Куб";

за допомогою функціоналу офіційного сайту Нафтогазу;

в особистому кабінеті на сайті оператора;

через чат-боти в Telegram/Viber або за номером 0 800 303 104 — для клієнтів "Газмережі".

Виникає питання, чому так важливо дотримуватися вимоги про вчасність передання показників. Якщо не встигнути до 5 числа, оператори використають для розрахунку суми так званий "плановий щомісячний об’єм споживання". Нерідко він виявляється більшим, ніж є насправді, внаслідок чого доводиться переплачувати за комунальні послуги.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому сума в платіжці може не сходитися з розрахунками. Витрати на електроенергію часто викликають в українців подив і питання. Помилки виникають через несвоєчасно подані показники, різні тарифні зони або наявність заборгованості.

Також Новини.LIVE розповідали, чому водоканали не можуть встановити єдиний тариф для всіх українців. Відповідь на питання дав голова Комітету економістів України Андрій Новак. Виявляється, в кожному регіоні та населеному пункті індивідуальне забезпечення водними ресурсами.