Тарифы на газ для бытовых потребителей: сколько будет стоить 1 куб с 1 сентября

Платежка за газ и калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, не оформившие субсидию на газ, должны оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. В сентябре 2026 года наши граждане традиционно получат две платежки — за доставку по магистральным сетям и газопроводам, а также непосредственно за потребленный объем. Мы разобрались, сколько придется заплатить в первый месяц осени.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько будет стоить 1 куб природного газа для бытовых потребителей в сентябре.

Реклама

Тарифы на газ для населения

Для большинства украинцев расходы на коммунальные услуги в ближайшее время не изменятся, поскольку их обслуживает компания "Нафтогаз". Около 98% бытовых потребителей пользуются тарифом "Фиксированный", который предусматривает стабильную стоимость природного газа до 30 апреля 2027 года.

За 1 куб украинцам придется платить 7,96 грн в сентябре 2026 года. Для точного расчета расходов необходимо своевременно зафиксировать показания счетчика и передать их до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Например, за 15 кубов газа нужно заплатить почти 120 грн.

Отдельно скажем о стоимости доставки. Операторы рассчитывают суммы в платежках, используя фактический объем потребленного газа конкретным домохозяйством в период с 1 октября по 30 сентября. А тариф останется фиксированным на время военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.

Читайте также:

Как передать показания счетчика

Для правильного расчета суммы необходимо отправлять данные прибора с 1 по 5 число включительно. Тогда оператор не возьмет средний показатель, а точно будет знать объем потребленного газа. Украинцы могут воспользоваться несколькими способами передачи информации, в частности:

через мобильное приложение Нафтогаза "Куб";

с помощью функционала официального сайта Нафтогаза;

в личном кабинете на сайте оператора;

через чат-боты в Telegram/Viber или по номеру 0 800 303 104 — для клиентов "Газмережі".

Возникает вопрос, почему так важно соблюдать требование о своевременной передаче показаний. Если не успеть до 5 числа, операторы используют для расчета суммы так называемый "плановый ежемесячный объем потребления". Нередко он оказывается больше, чем есть на самом деле, в результате чего приходится переплачивать за коммунальные услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему сумма в платежке может не совпадать с расчетами. Расходы на электроэнергию часто вызывают в украинцев удивление и вопросы. Ошибки возникают из-за несвоевременно предоставленных показаний, разных тарифных зон или наличия задолженности.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему водоканалы не могут установить единый тариф для всех украинцев. Ответ на этот вопрос дал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Оказывается, в каждом регионе и населенном пункте существует индивидуальное обеспечение водными ресурсами.