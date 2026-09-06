Відсутність тепла та води: як правильно скласти акт-претензію

Чоловік тримає калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Холодні батареї чи ледь тепла вода з-під крана — це не лише побутовий дискомфорт, а й підстава не сплачувати за ненадані послуги у повному обсязі. Щоб не переплачувати за комуналку неналежної якості, споживачам необхідно правильно оформити акт-претензію. У Держпродспоживслужбі детально роз'яснили кроки, які допоможуть змусити постачальників зробити перерахунок.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як захистити права споживачів та домогтись чесного перерахунку комуналки.

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Як правильно зафіксувати порушення

Головним документом для підтвердження неналежної якості послуг є акт-претензія.

Щоб його оформити, споживач має виконати наступні кроки:

Для початку необхідно направити письмове звернення. Слід надіслати заяву про порушення спеціальним листом із повідомленням про вручення або подати особисто через канцелярію надавача послуг з позначкою про отримання на копії. Дочекатися представника. Виконавець послуги або управитель будинку зобов’язані прибути за викликом у строки, визначені договором, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання скарги.

За результатами перевірки складається акт-претензія у двох примірниках. Якщо сторони не дійшли згоди, документ підписується із зауваженнями споживача, які стають його невід'ємною частиною.

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Якщо представник виконавця не з'явився протягом 24 годин або безпідставно відмовляється підписувати документ, акт-претензія все одно вважається дійсною. Для цього достатньо підписів щонайменше двох інших споживачів із зазначенням їхніх ПІБ та повних адрес. Це можуть бути також сусіди.

Оформлений документ надсилають надавачу послуг рекомендованим листом. Якщо протягом п'яти робочих днів після реєстрації акта виконавець не надає офіційної відповіді або відмовляється усувати порушення, споживач має право звернутися зі скаргою до територіального органу Держпродспоживслужби або подати позов до суду.

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