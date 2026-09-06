Отсутствие тепла и воды: как правильно составить акт-претензию

Мужчина держит калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Холодные батареи или едва теплая вода из-под крана — это не только бытовой дискомфорт, но и повод не оплачивать не предоставленные услуги в полном объеме. Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги ненадлежащего качества, потребителям необходимо правильно оформить акт-претензию. В Госпродпотребслужбе подробно разъяснили шаги, которые помогут заставить поставщиков произвести перерасчет.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как защитить права потребителей и добиться честного перерасчета коммунальных платежей.

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Как правильно зафиксировать нарушение

Основным документом для подтверждения ненадлежащего качества услуг является акт-претензия.

Чтобы его оформить, потребитель должен выполнить следующие шаги:

Для начала необходимо направить письменное обращение. Следует отправить заявление о нарушении специальным письмом с уведомлением о вручении или подать лично через канцелярию поставщика услуг с отметкой о получении на копии. Дождаться представителя. Исполнитель услуги или управляющий домом обязаны прибыть по вызову в сроки, определенные договором, но не позднее чем в течение суток с момента получения жалобы.

По результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах. Если стороны не пришли к согласию, документ подписывается с замечаниями потребителя, которые становятся его неотъемлемой частью.

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Если представитель исполнителя не явился в течение 24 часов или безосновательно отказывается подписывать документ, акт-претензия все равно считается действительной. Для этого достаточно подписей как минимум двух других потребителей с указанием их ФИО и полных адресов. Это могут быть также соседи.

Оформленный документ отправляют поставщику услуг заказным письмом. Если в течение пяти рабочих дней после регистрации акта исполнитель не предоставляет официального ответа или отказывается устранять нарушение, потребитель имеет право обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы или подать иск в суд.

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