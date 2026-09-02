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Главная Экономика Тарифы на воду с 1 сентября: сколько заплатят украинцы за 1 куб

Тарифы на воду с 1 сентября: сколько заплатят украинцы за 1 куб

Ua ru
2 сентября 2026 07:22
Тарифы на воду с 1 сентября: сколько заплатят за 1 куб в Киеве, Одессе, Львове и других городах
Девушка моет руки водой из-под крана. Фото: Pexels

В Украине регулярно меняются тарифы на воду, поскольку нет моратория на повышение стоимости. Этот вопрос решают местные водоканалы — в каждой области или крупном населенном пункте могут быть разные цены на водоснабжение и водоотведение. В течение лета во многих городах тарифы изменились в сторону увеличения. Мы разобрались, что будет со стоимостью услуг в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами на воду с 1 сентября.

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Тарифы на воду в Украине

Некоторые компании повысили стоимость обслуживания с 1 августа 2026 года, поэтому счета в сентябре будут рассчитаны по новым тарифам. Например, в Полтаве общая цена за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 83,71 грн/куб, в Житомире — 82,23 грн/куб, в Чернигове — 77,71 грн/куб, во Львове — 56,38 грн/куб.

Одесситы с 15 августа платят 65,54 грн/куб, однако счета в сентябре не будут полностью включать расчет по новому тарифу. Для киевлян ничего не изменилось, стоимость услуг остается на таком уровне:

  • централизованное водоснабжение — 16,164 грн/куб;
  • централизованное водоотведение — 14,22 грн/куб.

Жителям Кропивницкого стоит подготовиться к возможному подорожанию услуг, поскольку водоканал предложил установить тариф 109,14 грн/куб вместо 45,97 грн. В то же время по состоянию на 1 сентября решение не принято, поэтому оно остается вероятным.

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В течение июня и июля росли тарифы в других областных центрах Украины. Например, больше приходится платить жителям Ирпеня — 82,42 грн/куб вместо 56,88 грн, Винницы — 81,07 грн/куб вместо 25,57 грн, Черновцов — 63,5 грн/куб вместо 27,9 грн и др.

Как изменились тарифы на воду

Ранее мы сообщали, что в течение первых двух месяцев лета 2026 года цены на водоснабжение и водоотведение в среднем выросли на 52%. Компаниям приходится повышать тарифы из-за нехватки средств на обслуживание сетей, ремонт поврежденных участков, покупку оборудования и даже выплату зарплат.

"В некоторых городах цены выросли на 100-200%. Например, в Виннице — на 217%. Максимальный тариф, зафиксированный в Украине, сейчас в Черниговской области — 242 грн-, — отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Новини.LIVE.

По словам эксперта, уже более 10 водоканалов предупредили о намерении пересмотреть тарифы в 2027 году (Харьков, Днепр, Чернигов и др.). То есть подорожание коммунальных услуг не прекратится. Чтобы узнать актуальную стоимость обслуживания, необходимо посетить официальный сайт своего поставщика.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на электроэнергию с 1 сентября 2026 года. Украинцы будут платить 4,32 грн за киловатт-час, однако есть возможность сэкономить. Необходимо перейти на зоновый учет, дабы цена снижалась в зависимости от времени суток.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько будет стоить 1 куб газа с 1 сентября 2026 года. Большинство бытовых потребителей обслуживает компания "Нафтогаз", поэтому они платят 7,96 грн/куб. А у клиентов других поставщиков тарифы приблизительно соответствуют этому показателю.

тарифы коммунальные услуги водоснабжение расходы платежки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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