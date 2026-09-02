Тарифи на воду з 1 вересня: скільки платитимуть за 1 куб у Києві, Одесі, Львові та інших містах

Дівчина миє руки водою з-під крану. Фото: Pexels

В Україні регулярно змінюються тарифи на воду, оскільки немає мораторію на підняття вартості. Це питання вирішують місцеві водоканали — в кожній області чи великому населеному пункті можуть бути різні ціни на водопостачання та водовідведення. Протягом літа в багатьох містах тарифи змінили у бік збільшення. Ми розібралися, що буде з вартістю послуг у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на воду з 1 вересня.

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Тарифи на воду в Україні

Деякі компанії підняли вартість обслуговування з 1 серпня 2026 року, отже платіжки у вересні будуть розраховані за новими тарифами. Наприклад, у Полтаві загальна ціна за послуги водопостачання та водовідведення становить 83,71 грн/куб, у Житомирі — 82,23 грн/куб, у Чернігові — 77,71 грн/куб, у Львові — 56,38 грн/куб.

Одесити з 15 серпня платять 65,54 грн/куб, однак платіжки у вересні не повністю включатимуть розрахунок за новим тарифом. Для киян нічого не змінилося, вартість послуг перебуває на такому рівні:

централізоване водопостачання — 16,164 грн/куб;

централізоване водовідведення — 14,22 грн/куб.

Мешканцям Кропивницького варто приготуватися до потенційного дорожчання послуг, оскільки водоканал запропонував встановити тариф 109,14 грн/куб замість 45,97 грн. Водночас станом на 1 вересня рішення не ухвалили, тому воно залишається ймовірним.

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Протягом червня та липня зростали тарифи в інших обласних центрах України. Наприклад, більше доводиться платити мешканцям Ірпеня — 82,42 грн/куб замість 56,88 грн, Вінниці — 81,07 грн/куб замість 25,57 грн, Чернівців — 63,5 грн/куб замість 27,9 грн тощо.

Як змінилися тарифи на воду

Раніше ми розповідали, що протягом перших двох місяців літа 2026 року ціни на водопостачання та водовідведення у середньому зросли на 52%. Компаніям доводиться піднімати тарифи через нестачу коштів на обслуговування мереж, ремонт пошкоджених ділянок, купівлю обладнання, навіть зарплати.

"У деяких містах ціни зросли на 100-200%. Наприклад, у Вінниці — на 217%. Максимальний тариф, зафіксований в Україні, зараз у Чернігівській області — 242 грн", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Новини.LIVE.

За словами експерта, вже більше 10 водоканалів попередили про намір переглянути тарифи у 2027 році (Харків, Дніпро, Чернігів та ін.). Тобто дорожчання комунальних послуг не припиниться. Щоб дізнатися актуальну вартість обслуговування, необхідно відвідати офіційний сайт свого постачальника.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на електроенергію з 1 вересня 2026 року. Українці платитимуть 4,32 грн за кіловат-годину, однак існує можливість заощадити. Необхідно перейти на зоновий облік, аби ціна знижувалася залежно від часу доби.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштуватиме 1 куб газу з 1 вересня 2026 року. Більшість побутових споживачів обслуговує компанія "Нафтогаз", тому вони витрачають 7,96 грн/куб. А клієнти інших постачальників мають наближені до цього показника тарифи.