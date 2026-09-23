Тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня: якими будуть ціни на газ, світло і воду

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Витрати українців на комунальні послуги залишаються відносно стабільними протягом року, за деякими винятками. Наші громадяни регулярно цікавляться питаннями, що буде з тарифами на світло, воду і газ найближчим часом. У жовтні 2026 року передбачаються зміни для споживачів, тому не завадить дізнатися, до чого готуватися з настанням другого місяця осені.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на комунальні послуги з 1 жовтня 2026 року.

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Тарифи на електроенергію в Україні

До 31 жовтня діятиме стандартний тариф — 4,32 грн за кВт⋅год. Не виключено, що його продовжать на наступний опалювальний сезон, однак необхідно дочекатися відповідного рішення уряду. Протягом наступного місяця витрати побутових споживачів на електроенергію не зміняться.

Однак із 1 жовтня домогосподарства на повному електроопаленні та будинки, не підключені до системи централізованого/автономного теплопостачання, отримають пільгу. До 30 квітня 2027 року українці зможуть платити за тарифом 2,64 грн за кВт⋅год, якщо споживатимуть до 2 000 кВт⋅год на місяць.

На обсяг понад встановлений ліміт застосовується стандартна ціна — 4,32 грн за кВт⋅год. Тому власники осель, де працює електроопалення, зможуть заощаджувати кошти протягом шести наступних місяців.

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Тарифи на газ для населення

Близько 98% побутових споживачів обслуговує компанія "Нафтогаз", яка затвердила фіксований тариф на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2027 року. Для українців передбачили незмінну ціну навіть за умови наявності пільг і субсидій. При цьому термін дії пропозиції можна припинити достроково, перейшовши на інший тарифний план.

Клієнти інших операторів платять у вересні 2026 року від 8,46 до 26,99 грн за кубометр. Що цікаво, місячні цінники знизилися порівняно з серпнем. Декі компанії можуть переглянути свої тарифи на жовтень, тому необхідно слідкувати за офіційною інформацією. Річні пропозиції традиційно не змінилися і перебувають у діапазоні 7,96-9,99 грн.

Тарифи на воду в жовтні

Водоканали встановлюють вартість постачання і відведення ресурсу, орієнтуючись на потребу ремонтувати й обслуговувати мережі, виплачувати зарплати працівникам, оновлювати обладнання, відновлювати пошкоджені ділянки тощо. Тобто тарифи залежать від рішень місцевих операторів.

В Україні не передбачили єдиної ціни для всіх побутових споживачів, оскільки забезпечення водними ресурсами в кожній області різне. Необхідно слідкувати за офіційними сайтами водоканалів, аби оперативно дізнаватися про намір підвищити вартість обслуговування.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть отримувати щомісячну компенсацію за комунальні послуги. Йдеться про відшкодування витрат на централізоване гаряче водопостачання. Однак претендувати на кошти можуть лише зареєстровані мешканці громади та ВПО без пільг.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання і водовідведення. Мешканці столиці зобов’язані платити 63,79 грн за кубометр, а попередня ціна становила 30,38 грн. Влада пояснила рішення подорожчанням електроенергії та пального.