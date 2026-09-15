Гнучкі тарифи на світло в Україні: які привілеї з'являться при оплаті комунальних послуг

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Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) погодила нові правила для ринку електроенергії. Головним для українців є поява динамічної ціни. Це означає, що вартість електроенергії буде змінюватися протягом доби залежно від того, скільки вона коштує на оптовому ринку в конкретні години.

Про це повідомляє сам регулятор НКРЕКП, передають Новини.LIVE.

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Що це змінює для звичайного споживача та як це працює

Завдяки динамічному тарифу люди зможуть значно економити, адже будуть знати ціну в певний проміжок часу. Наприклад, зможуть вмикати енергоємні прилади у ті години, коли електроенергія найдешевша.

"При цьому перехід на динамічну ціну не буде обов’язковим. Споживач сам вирішуватиме, чи укладати такий договір", — зазначає регулятор.

Перейти на такий тариф зможуть лише ті, у кого встановлено інтелектуальний лічильник, який фіксує споживання по годинах. Це лише додаткова опція на вибір споживача.

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Постачальники мають запропонувати перехід на новий договір

Постачальники, які мають понад 200 тисяч клієнтів, можуть запропонувати такий договір усім бажаючим із відповідними лічильниками.

Але перед підписанням угоди компанія зобов'язана пояснити:

як змінюється ціна;

яка вигода;

які ризики.

Всі дані про тарифи будуть видні в особистому кабінеті. А змінити постачальника світла можна буде абсолютно безкоштовно.

Можливість обирати європейських постачальників

Крім того, українці в майбутньому зможуть купувати світло навіть у компаній із країн ЄС, якщо ті працюватимуть на нашому ринку. Наразі ці правила є лише проєктом. Регулятор обіцяє опублікувати їх на своєму сайті, щоб зібрати відгуки та зауваження перед остаточним запуском.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за комунальні послуги. Холодні батареї чи ледь тепла вода з-під крана — це не лише побутовий дискомфорт, а й підстава не сплачувати за ненадані послуги у повному обсязі. Щоб не переплачувати за комуналку неналежної якості, споживачам необхідно правильно оформити акт-претензію.

Також Новини.LIVE розповідали про можливі відключення світла взимку. В українській енергосистемі вже формуються поодинокі прогнози щодо можливості застосування графіків відключень світла в період опалювального сезону. За оптимістичного сценарію та за відсутності нових аварійних ситуацій через обстріли, ранкові обмеження залишатимуться відносно м'якими, тоді як у вечірні години дефіцит потужності суттєво зростатиме.