Гибкие тарифы на электроэнергию в Украине: какие льготы появятся при оплате коммунальных услуг

Тарифы на электроэнергию будут начисляться по-новому: что изменится для украинцев
Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКП) утвердила новые правила для рынка электроэнергии. Главным для украинцев является появление динамической цены. Это означает, что стоимость электроэнергии будет меняться в течение суток в зависимости от того, сколько она стоит на оптовом рынке в конкретные часы.
Об этом сообщает сам регулятор НКРЭКП, передают Новини.LIVE.
Что это меняет для обычного потребителя и как это работает
Благодаря динамическому тарифу люди смогут значительно экономить, ведь будут знать цену в определенный промежуток времени. Например, смогут включать энергоемкие приборы в те часы, когда электроэнергия самая дешевая.
"При этом переход на динамическую цену не будет обязательным. Потребитель сам будет решать, заключать ли такой договор", — отмечает регулятор.
Перейти на такой тариф смогут только те, у кого установлен интеллектуальный счетчик, фиксирующий потребление по часам. Это лишь дополнительная опция по выбору потребителя.
Поставщики должны предложить переход на новый договор
Поставщики, имеющие более 200 тысяч клиентов, могут предложить такой договор всем желающим, у которых установлены соответствующие счетчики.
Но перед подписанием договора компания обязана объяснить:
- как меняется цена;
- в чем заключается выгода;
- каковы риски.
Все данные о тарифах будут доступны в личном кабинете. А сменить поставщика электроэнергии можно будет совершенно бесплатно.
Возможность выбирать европейских поставщиков
Кроме того, в будущем украинцы смогут покупать электроэнергию даже у компаний из стран ЕС, если те будут работать на нашем рынке. Пока эти правила находятся лишь в стадии проекта. Регулятор обещает опубликовать их на своем сайте, чтобы собрать отзывы и замечания перед окончательным запуском.
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