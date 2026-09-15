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Главная Экономика Тарифы на электроэнергию будут начисляться по-новому: что изменится для украинцев

Тарифы на электроэнергию будут начисляться по-новому: что изменится для украинцев

Ua ru
15 сентября 2026 15:05
Гибкие тарифы на электроэнергию в Украине: какие льготы появятся при оплате коммунальных услуг
ЛЭП. Фото: Pexels

Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКП) утвердила новые правила для рынка электроэнергии. Главным для украинцев является появление динамической цены. Это означает, что стоимость электроэнергии будет меняться в течение суток в зависимости от того, сколько она стоит на оптовом рынке в конкретные часы.

Об этом сообщает сам регулятор НКРЭКП, передают Новини.LIVE.

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Что это меняет для обычного потребителя и как это работает

Благодаря динамическому тарифу люди смогут значительно экономить, ведь будут знать цену в определенный промежуток времени. Например, смогут включать энергоемкие приборы в те часы, когда электроэнергия самая дешевая.

"При этом переход на динамическую цену не будет обязательным. Потребитель сам будет решать, заключать ли такой договор", — отмечает регулятор.

Перейти на такой тариф смогут только те, у кого установлен интеллектуальный счетчик, фиксирующий потребление по часам. Это лишь дополнительная опция по выбору потребителя.

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Поставщики должны предложить переход на новый договор

Поставщики, имеющие более 200 тысяч клиентов, могут предложить такой договор всем желающим, у которых установлены соответствующие счетчики.

Но перед подписанием договора компания обязана объяснить:

  • как меняется цена;
  • в чем заключается выгода;
  • каковы риски.

Все данные о тарифах будут доступны в личном кабинете. А сменить поставщика электроэнергии можно будет совершенно бесплатно.

Возможность выбирать европейских поставщиков

Кроме того, в будущем украинцы смогут покупать электроэнергию даже у компаний из стран ЕС, если те будут работать на нашем рынке. Пока эти правила находятся лишь в стадии проекта. Регулятор обещает опубликовать их на своем сайте, чтобы собрать отзывы и замечания перед окончательным запуском.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за коммунальные услуги. Холодные батареи или едва теплая вода из-под крана — это не только бытовой дискомфорт, но и повод не оплачивать не предоставленные услуги в полном объеме. Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги ненадлежащего качества, потребителям необходимо правильно оформить акт-претензию.

Также Новини.LIVE рассказывали о возможных отключениях света зимой. В украинской энергосистеме уже появляются отдельные прогнозы о возможности применения графиков отключений света в период отопительного сезона. По оптимистичному сценарию и при отсутствии новых аварийных ситуаций из-за обстрелов утренние ограничения останутся относительно мягкими, тогда как в вечерние часы дефицит мощности будет существенно расти.

тарифы электроэнергия НКРЭКУ счетчики цена на свет
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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