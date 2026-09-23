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Главная Экономика Тарифы на газ, свет и воду: сколько будут платить украинцы с 1 октября

Тарифы на газ, свет и воду: сколько будут платить украинцы с 1 октября

Ua ru
23 сентября 2026 07:22
Тарифы на коммунальные услуги с 1 октября: какими будут цены на газ, свет и воду
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Расходы украинцев на коммунальные услуги остаются относительно стабильными в течение года, за некоторыми исключениями. Наши граждане регулярно интересуются вопросами, что будет с тарифами на свет, воду и газ в ближайшее время. В октябре 2026 года ожидаются изменения для потребителей, поэтому не помешает узнать, к чему готовиться с наступлением второго месяца осени.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами на коммунальные услуги с 1 октября 2026 года.

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Тарифы на электроэнергию в Украине

До 31 октября действует стандартный тариф — 4,32 грн за кВт·ч. Не исключено, что его продлят на следующий отопительный сезон, однако необходимо дождаться соответствующего решения правительства. В течение следующего месяца расходы бытовых потребителей на электроэнергию не изменятся.

Однако с 1 октября домохозяйства, использующие полностью электрическое отопление, и дома, не подключенные к системе централизованного/автономного теплоснабжения, получат льготу. До 30 апреля 2027 года украинцы смогут платить по тарифу 2,64 грн за кВт·ч, если будут потреблять до 2 000 кВт·ч в месяц.

На объем, превышающий установленный лимит, применяется стандартная цена — 4,32 грн за кВт·ч. Поэтому владельцы домов, где работает электроотопление, смогут экономить деньги в течение шести следующих месяцев.

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Тарифы на газ для населения

Около 98% бытовых потребителей обслуживает компания "Нафтогаз", которая утвердила фиксированный тариф на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года. Для украинцев предусмотрена неизменная цена даже при наличии льгот и субсидий. При этом действие предложения можно прекратить досрочно, перейдя на другой тарифный план.

Клиенты других операторов будут платить в сентябре 2026 года от 8,46 до 26,99 грн за кубометр. Что интересно, месячные тарифы снизились по сравнению с августом. Некоторые компании могут пересмотреть свои тарифы на октябрь, поэтому необходимо следить за официальной информацией. Годовые предложения традиционно не изменились и находятся в диапазоне 7,96-9,99 грн.

Тарифы на воду в октябре

Водоканалы устанавливают стоимость подачи и отвода ресурса, ориентируясь на необходимость ремонта и обслуживания сетей, выплаты зарплат работникам, обновления оборудования, восстановления поврежденных участков и пр. То есть тарифы зависят от решений местных операторов.

В Украине не предусмотрена единая цена для всех бытовых потребителей, поскольку обеспечение водными ресурсами в каждой области различается. Необходимо следить за официальными сайтами водоканалов, дабы оперативно узнавать о намерении повысить стоимость обслуживания.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут получать ежемесячную компенсацию за коммунальные услуги. Речь идет о возмещении расходов на централизованное горячее водоснабжение. Однако претендовать на средства могут лишь зарегистрированные жители общины и ВПЛ без льгот.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение. Жители столицы обязаны платить 63,79 грн за кубометр, а прежняя цена составляла 30,38 грн. Власти объяснили это решение подорожанием электроэнергии и топлива.

тарифы цены на газ коммунальные услуги электроэнергия вода
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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