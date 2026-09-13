Субсидия или компенсация: кто сможет значительно снизить счета за водоснабжение в 2026 году

Женщина подсчитывает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE

Новые цифры в счетах за коммунальные услуги бьют по карманам украинцев, заставляя искать любые способы сократить ежемесячные расходы. Чтобы частично компенсировать скачок цен на водоснабжение, людям предлагают прямую денежную поддержку вплоть до конца 2026 года. Впрочем, претендовать на компенсацию смогут далеко не все жители. Ведь система предусматривает жесткие ограничения, связанные с наличием других государственных льгот.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто и как может получить компенсацию за оплату коммунальных услуг.

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Кто имеет право на выплату и каковы размеры компенсаций

На денежную поддержку могут рассчитывать официально зарегистрированные жители общины, а также внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Главное ограничение — помощь не назначается тем гражданам, которые уже получают жилищную субсидию или другие виды государственных льгот на оплату коммунальных услуг.

Сумма ежемесячной компенсации рассчитывается для каждого человека отдельно и зависит от условий благоустройства жилья:

при наличии централизованного горячего водоснабжения — 113,8 гривны на человека в месяц;

при отсутствии горячей воды — 149,5 гривны на человека в месяц.

Необходимый пакет документов

Для зачисления средств заявителю необходимо подготовить заявление и обратиться в органы социальной защиты с соответствующим пакетом документов. Вместе с собственным заполненным заявлением понадобятся паспорт или ID-карта, справка ВПЛ, карточка налогоплательщика (РНОКПП), справка об открытии специального социального банковского счета и единый счет за жилищно-коммунальные услуги. При необходимости прилагается решение суда об установлении опеки.

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Кроме того, при подаче заявления необходимо предоставить оригиналы личных документов всех зарегистрированных в жилом помещении членов семьи — паспорта, РНОКПП и свидетельства о рождении детей.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение в столице. Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр. Без утверждения новых тарифов город был бы вынужден поднять стоимость услуги до уровня, рекомендованного регулятором, — около 90 гривен за кубометр.

Также Новини.LIVE рассказывали, как не переплачивать за воду и отопление в коммунальных счетах. Ведь холодные батареи или едва теплая вода из-под крана — это не только бытовой дискомфорт, но и повод не платить за не предоставленные услуги в полном объеме. Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги ненадлежащего качества, потребителям необходимо правильно оформить акт-претензию.