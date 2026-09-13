Субсидія чи компенсація: хто зможе значно зменшити платіжки за водопостачання у 2026 році

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Нові цифри у комунальних квитанціях б'ють по кишенях українців, змушуючи шукати будь-які способи урізати щомісячні витрати. Аби частково перекрити стрибок цін на водопостачання, людям пропонують пряму грошову підтримку аж до кінця 2026 року. Втім, претендувати на компенсацію зможуть далеко не всі мешканці. Адже система містить жорсткі обмеження щодо наявності інших державних пільг.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто і як може отримати компенсацію за оплату комунальних послуг.

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Хто має право на виплату та які розміри компенсацій

На грошову підтримку можуть розраховувати офіційно зареєстровані жителі громади, а також внутрішньо переміщені особи (ВПО). Головне застереження — допомога не призначається тим громадянам, які вже отримують житлову субсидію або інші види державних пільг на оплату комунальних послуг.

Сума щомісячної компенсації розраховується на кожну людину окремо та залежить від умов благоустрою житла:

за наявності централізованого гарячого водопостачання — 113,8 гривні на особу на місяць;

за відсутності гарячої води — 149,5 гривні на особу на місяць.

Необхідний пакет документів

Для зарахування коштів заявнику слід підготувати заяву та звернутися до органів соцзахисту з відповідним пакетом документів. Разом із власною заповненою заявою знадобляться паспорт або ID-картка, довідка ВПО, картка платника податків (РНОКПП), довідка про відкриття спеціального соціального банківського рахунку та єдиний рахунок за житлово-комунальні послуги. За потреби додається рішення суду про встановлення опіки.

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Крім цього, під час подачі заяви необхідно надати оригінали персональних документів усіх зареєстрованих у помешканні членів родини — паспорти, РНОКПП та свідоцтва про народження дітей.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE повідомляли про підняття тарифів на водопостачання та водовідведення у столиці. Депутати Київської міської ради підтримали рішення про підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Без ухвалення нових тарифів, місто змушене було б підняти вартість послуги до рекомендованого регулятором рівня — близько 90 гривень за кубометр.

Також Новини.LIVE розповідали, як не переплачувати на комуналці за воду та опалення. Адже холодні батареї чи ледь тепла вода з-під крана — це не лише побутовий дискомфорт, а й підстава не сплачувати за ненадані послуги у повному обсязі. Щоб не переплачувати за комуналку неналежної якості, споживачам необхідно правильно оформити акт-претензію.