Коммунальные платежи в Украине и за рубежом: какова будет стоимость коммунальных услуг в 2026 году

Расчет коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE

Этой зимой украинцы вновь получат счета без резкого скачка основных тарифов. В то же время за рубежом расходы на свет, газ, воду и другие коммунальные услуги могут существенно различаться даже в соседних странах.

Где счета за коммунальные услуги оказываются самыми высокими и сколько ежемесячно приходится платить обычной семье, выяснил ДІМ, передают Новини.LIVE.

Реклама

Сколько украинцы тратят на коммунальные услуги

Украинские тарифы на базовые коммунальные услуги этой зимой остаются на уровне прошлого года. Для большинства бытовых потребителей стоимость газа зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр. Электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт/ч.

А вот цена централизованного водоснабжения и водоотведения зависит от города и конкретного поставщика. Из-за этого суммы в счетах украинцев могут заметно различаться.

В теплое время года семья, проживающая в обычной двух- или трёхкомнатной квартире, в среднем тратит на основные коммунальные услуги около 3 500–4 400 грн в месяц. В отопительный сезон расходы увеличиваются. С учетом отопления средний счет может составлять около 5 500–6 500 грн ежемесячно.

Читайте также:

При этом за последние годы цены на энергоносители в мире, согласно приведенным данным, в среднем выросли примерно на 35%. На рынки повлияли полномасштабная война в Украине, энергетический шантаж со стороны России и общая перестройка энергетической системы.

Где в Европе коммунальные услуги самые дорогие

Одной из самых дорогих стран Европы по стоимости электроэнергии для населения называют Ирландию. Тариф превышает 18 грн за 1 кВт/ч. При таких ценах общие расходы на коммунальные услуги для квартиры могут превышать 300 евро в месяц. В пересчете это более 13 500 грн.

В Германии электроэнергия стоит около 17 грн за кВт/ч. В год средняя немецкая семья тратит на коммунальные услуги более 2 100 евро, что составляет примерно 94 500 грн. В среднем это около 8 000 грн в месяц.

Еще одна страна с высокими расходами на энергию — Бельгия. Здесь тариф на электроэнергию составляет почти 16 грн за кВт/ч. Отдельной проблемой для домохозяйств становятся расходы на отопление, особенно в холодное время года.

Сколько платят в соседней Польше

В Польше часть расходов на энергию компенсирует государство. Однако коммунальные платежи все равно остаются существенной статьей семейного бюджета. Для обычной квартиры в Варшаве или Кракове средняя сумма за электроэнергию, воду и вывоз мусора составляет около 500–700 злотых в месяц. В пересчете на гривну это примерно 5 000–7 000 грн.

Сколько тратят американцы

В США только счет за электроэнергию в среднем составляет около 6 800 грн в месяц. Если добавить к нему газ, воду и интернет, общие расходы американской семьи на коммунальные услуги могут превышать 17 000 грн ежемесячно.

Судя по приведенным показателям, расходы украинских домохозяйств на базовые коммунальные услуги значительно ниже, чем в ряде стран Европы и США. В то же время окончательная сумма зависит от площади жилья, сезона, объемов потребления и конкретных местных тарифов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как действовать в случае предупреждения об отключении коммунальных услуг из-за штрафа. Свет, газ или воду могут отключить даже из-за небольшой задолженности. Но прекратить предоставление коммунальной услуги без предупреждения не имеют права.

Также Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за коммунальные услуги. Холодные батареи или едва теплая вода из-под крана — это основание не оплачивать не предоставленные услуги в полном объеме. Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги ненадлежащего качества, потребителям необходимо правильно оформить акт-претензию.