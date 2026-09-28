Тарифи на світло з 1 жовтня: скільки платитимуть українці та хто матиме пільги

Жінка біля лічильника. Фото: Pexels

Українці сплачують фіксований тариф за світло — він не зміниться принаймні до 1 листопада 2026 року. Водночас немає підтвердженої інформації, що уряд готує зміни для побутових споживачів із настанням нового опалювального сезону. Деякі категорії громадян зможуть суттєво заощаджувати, оскільки держава передбачила сезонні пільги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на електроенергію з 1 жовтня.

Реклама

Тариф на світло у жовтні 2026 року

До 31 жовтня діятиме стандартний тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт⋅год. Уряд може ухвалити рішення про його продовження на наступний опалювальний сезон або підвищення. Обидва варіанти залишаються однаково ймовірними, оскільки мораторій не поширюється на вартість електроенергії.

Окремі категорії українців можуть розраховувати на пільги з 1 жовтня 2026 року. Незабаром почне діяти знижена ціна для мешканців квартир із повним електроопаленням і будинків, не підключених до системи централізованого/автономного теплопостачання.

Пільговий тариф перебуватиме на рівні 2,64 грн за кВт⋅год до 30 квітня 2027 року, однак застосовувати його зможуть на обмежений обсяг споживання — не більше 2 000 кВт⋅год на місяць. За надмірні кіловати доведеться платити стандартну ціну.

Читайте також:

Як заощадити на комунальних послугах

Громадяни, які встановлять багатозонний лічильник, зможуть використовувати різні тарифні коефіцієнти залежно від часу доби. Звичайний двозонний пристрій, відомий як "день-ніч", ділить обсяги споживання на такі періоди з відповідною вартістю електроенергії:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт⋅год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт⋅год.

Якщо використовувати більшість побутових приладів уночі, можна суттєво зменшити суми у платіжках за комунальні послуги. Аналогічна ситуація з тризонним лічильником, хоча тут знадобиться чітка математика і правильна організація роботи техніки.

Розцінки для користувачів мають такий вигляд залежно від часу доби: з 23:00 до 07:00 — 1,73 грн за кВт⋅год, з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт⋅год, у решту періодів — 4,32 грн за кВт⋅год. Тризонний облік не гарантує економії, якщо споживати електроенергію в пікові години.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що взимку витрати українців на комунальні послуги в середньому сягають понад 5 000 грн. Натомість у багатьох країнах тарифи вищі. Наприклад, місячна сума за електроенергію, воду та вивезення сміття у Польщі доходить до 5 000-7 000 грн, у Німеччині — до 8 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть підняти вартість газу та електроенергії для побутових споживачів в Україні. Експерти не виключають такої ймовірності на тлі підготовки до опалювального сезону. Додатковим фактором стали проблеми з фінансуванням робіт.