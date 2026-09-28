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Главная Экономика Тариф на свет в Украине: что будет с ценой в октябре и кто сможет экономить

Тариф на свет в Украине: что будет с ценой в октябре и кто сможет экономить

Ua ru
28 сентября 2026 08:25
Тарифы на свет с 1 октября: сколько будут платить украинцы и кто получит льготы
Женщина у счетчика. Фото: Pexels

Украинцы платят фиксированный тариф за свет — он не изменится, по крайней мере, до 1 ноября 2026 года. В то же время нет подтвержденной информации, что правительство готовит изменения для бытовых потребителей с наступлением нового отопительного сезона. Некоторые категории граждан смогут существенно сэкономить, поскольку государство предусмотрело сезонные льготы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами на электроэнергию с 1 октября.

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Тариф на свет в октябре 2026 года

До 31 октября будет действовать стандартный тариф для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт⋅ч. Правительство может принять решение о его продлении на следующий отопительный сезон или о повышении. Оба варианта остаются одинаково вероятными, поскольку мораторий не распространяется на стоимость электроэнергии.

Отдельные категории украинцев могут рассчитывать на льготы с 1 октября 2026 года. Вскоре начнет действовать сниженная цена для жильцов квартир с полным электроотоплением и домов, не подключенных к системе централизованного/автономного теплоснабжения.

Льготный тариф будет находиться на уровне 2,64 грн за кВт·ч до 30 апреля 2027 года, однако применять его смогут лишь на ограниченный объем потребления — не более 2 000 кВт·ч в месяц. За киловатты, превышающие лимит, придется платить по стандартной цене.

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Как сэкономить на коммунальных услугах

Граждане, которые установят многозонный счетчик, смогут использовать разные тарифные коэффициенты в зависимости от времени суток. Обычное двухзонное устройство, известное как "день-ночь", делит объемы потребления на такие периоды с соответствующей стоимостью электроэнергии:

  • с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт⋅ч;
  • с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт⋅ч.

Если использовать большинство бытовых приборов ночью, можно существенно уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги. Аналогичная ситуация с трехзонным счетчиком, хотя здесь понадобится четкая математика и правильная организация работы техники.

Тарифы для потребителей выглядят так в зависимости от времени суток: с 23:00 до 07:00 — 1,73 грн за кВт⋅ч, с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт⋅ч, в остальные периоды — 4,32 грн за кВт⋅ч. Трехзонный учет не гарантирует экономии, если потреблять электроэнергию в пиковое время.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что зимой расходы украинцев на коммунальные услуги в среднем достигают более 5 000 грн. При этом во многих странах тарифы выше. Например, ежемесячная сумма за электроэнергию, воду и вывоз мусора в Польше доъодит до 5 000-7 000 грн, в Германии — до 8 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли повысить стоимость газа и электроэнергии для бытовых потребителей в Украине. Эксперты не исключают такой вероятности на фоне подготовки к отопительному сезону. Дополнительным фактором стали проблемы с финансированием работ.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия счетчики расходы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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