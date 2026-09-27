Тарифи на газ у жовтні 2026 року: скільки українці заплатять за 1 куб

Платіжки і гроші. Фото: Новини.LIVE

Питання вартості комунальних послуг завжди стоїть гостро, адже тарифи в Україні немаленькі. З часом держава планує переглянути ціни на електроенергію, газ, водопостачання тощо. Однак у жовтні 2026 року не передбачається суттєвих зрушень на ринку. Ми розібралися, скільки доведеться платити за природний газ із настанням другого місяця осені.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на газ у жовтні для побутових споживачів.

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Тарифи на газ для населення

Більшість українців обслуговує компанія "Нафтогаз" — близько 98% побутових споживачів. Для них зафіксували вартість газу на рівні 7,96 грн за кубометр. Цей тариф буде застосовуватися щонайменше до 30 квітня 2027 року завдяки спеціальній пропозиції оператора.

"Набридли коливання цін на газ? Зафіксуйте єдину ціну. Умови тарифного плану підходять тим, хто хоче запланувати свої витрати незалежно від сезону", — йдеться на офіційному сайті Нафтогазу.

Для клієнтів інших газопостачальних компаній встановили різні тарифи. Зокрема у вересні 2026 року побутові споживачі платили від 8,46 до 26,99 грн за кубометр (відбулося зниження цін порівняно з серпнем). Якщо оператори не переглянуть вартість своїх послуг у жовтні, показники будуть аналогічними.

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Річні пропозиції перебували у діапазоні 7,96-9,99 грн за кубометр. Для отримання актуальної інформації необхідно відвідати офіційний сайт компанії, з якою укладена угода про постачання ресурсу.

Чи можуть підняти тарифи на газ

Раніше ми розповідали, що новий опалювальний сезон може виявитися складним для українців. Ризики постійних обстрілів і пошкодження критичної інфраструктури здатні призвести до непопулярних рішень. Серед них — перегляд тарифів на комунальні послуги як інструмент поповнення бюджету.

Державі потрібні гроші не лише на ремонти мереж, але й на захист енергетичних об'єктів. Оскільки можливості фінансування обмежені, експерти не виключають анонсу нових цін на електроенергію і блакитне паливо.

Знову-таки, клієнти Нафтогазу будуть платити за фіксованим тарифом до кінця опалювального сезону 2026-2027 рр. Але вже навесні компанія може скасувати вигідну пропозицію і підняти вартість обслуговування для побутових споживачів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на газ, світло і воду з 1 жовтня 2026 року. Перегляду цін найближчим часом не передбачається. За світло українці платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год, за газ — 7,96 грн за кубометр. Тарифи на воду встановлюють місцеві водоканали.

Також Новини.LIVE розповідали, що тарифи на світло будуть нараховувати по-новому. Національна комісія з регулювання енергетики погодила динамічні ціни в Україні. Тобто вартість електроенергії буде оновлюватися протягом дня залежно від показників на оптовому ринку.