Тарифы на газ в октябре 2026 года: сколько украинцы заплатят за 1 куб

Платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Вопрос стоимости коммунальных услуг всегда стоит остро, ведь тарифы в Украине немаленькие. Со временем государство планирует пересмотреть цены на электроэнергию, газ, водоснабжение и пр. Однако в октябре 2026 года существенных изменений на рынке не предвидится. Мы разобрались, сколько придется платить за природный газ с наступлением второго месяца осени.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами на газ в октябре для бытовых потребителей.

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Тарифы на газ для населения

Большинство украинцев обслуживает компания "Нафтогаз" — около 98% бытовых потребителей. Для них стоимость газа зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года благодаря специальному предложению оператора.

"Надоели колебания цен на газ? Зафиксируйте единую цену. Условия тарифного плана подходят тем, кто хочет спланировать свои расходы независимо от сезона", — говорится на официальном сайте Нафтогаза.

Для клиентов других газоснабжающих компаний установлены разные тарифы. В сентябре 2026 года бытовые потребители платили от 8,46 до 26,99 грн за кубометр (произошло снижение цен по сравнению с августом). Если операторы не пересмотрят стоимость своих услуг в октябре, показатели будут аналогичными.

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Годовые предложения находились в диапазоне 7,96-9,99 грн за кубометр. Для получения актуальной информации необходимо посетить официальный сайт компании, с которой заключен договор о поставке ресурса.

Могут ли повысить тарифы на газ

Ранее мы рассказывали, что новый отопительный сезон может оказаться сложным для украинцев. Риски постоянных обстрелов и повреждения критической инфраструктуры способны привести к непопулярным решениям. Среди них — пересмотр тарифов на коммунальные услуги как инструмент пополнения бюджета.

Государству нужны деньги не только на ремонт сетей, но и на защиту энергетических объектов. Поскольку возможности финансирования ограничены, эксперты не исключают объявления новых цен на электроэнергию и голубое топливо.

Опять же, клиенты Нафтогаза будут платить по фиксированному тарифу до конца отопительного сезона 2026-2027 гг. Но уже весной компания может отменить выгодное предложение и повысить стоимость обслуживания для бытовых потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на газ, свет и воду с 1 октября 2026 года. Пересмотра цен в ближайшее время не предвидится. За свет украинцы будут платить 4,32 грн за кВт·ч, за газ — 7,96 грн за кубометр. Тарифы на воду устанавливают местные водоканалы.

Также Новини.LIVE сообщали, что тарифы на свет будут начисляться по-новому. Национальная комиссия по регулированию энергетики одобрила динамические цены в Украине. То есть стоимость электроэнергии будет обновляться в течение дня в зависимости от показателей на оптовом рынке.