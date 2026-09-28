Счета за газ в отопительный период: сколько придется платить украинцам

Газовая горелка. Фото: Magnific

В преддверии отопительного сезона украинцев волнует, сколько придется платить за газ зимой. Правительство продлило действие специальных условий на рынке природного газа до 31 марта 2027 года, поэтому для населения цена на газ в течение всего осенне-зимнего периода должна оставаться без изменений.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Новини.LIVE.

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По его словам, продление специальных условий должно обеспечить стабильные поставки газа и помочь пережить отопительный сезон без изменения цены для населения. То есть украинцы и в дальнейшем будут платить от 7,96 до 9,99 гривен за кубометр.

Для кого еще сохранят льготные условия

Решение правительства касается также предприятий теплоснабжения. Для них продолжат действовать льготные тарифы на природный газ. Отдельно сохранятся условия для операторов газораспределительных систем и когенерации на прифронтовых территориях.

Почему правительство продлило льготы

Газовая отрасль Украины понесла значительные потери из-за российских атак. В Кабмине объясняют, что продление ПСО должно обеспечить надежное снабжение природным газом и стабильную работу газового рынка. Также это должно поддержать работу тепловых объектов и общую стабильность энергосистемы Украины.

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Что будет с тарифом на свет

Осенью для большинства бытовых потребителей цена на электричество не изменится, и будет действовать тариф 4,32 гривны за кВт⋅ч. В то же время для квартир с полным электроотоплением и домов без централизованного или автономного теплоснабжения предусмотрена льготная цена 2,64 гривны за кВт·ч — до 30 апреля 2027 года и в пределах 2 000 кВт⋅ч в месяц.

Сэкономить на электроэнергии также поможет многозонный счетчик. При двухзонном учете с 07:00 до 23:00 электроэнергия стоит 4,32 гривны за кВт·ч, а с 23:00 до 07:00 — 2,16 гривны. Для трехзонного счетчика ночной тариф составляет 1,73 гривны, в пиковые часы — 6,48 гривен, в остальное время — 4,32 гривны за кВт·ч. Наибольшая экономия возможна, если перенести потребление на ночные часы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько украинцы платят за коммунальные услуги зимой и как эти суммы отличаются от других стран. В Украине средний счет за основные услуги в отопительный сезон составляет около 5 500–6 500 гривен в месяц. В Польше, Германии, Ирландии и США расходы на свет, газ, воду и отопление могут быть значительно выше.

Также Новини.LIVE писали, сколько времени есть у должников, прежде чем им отключат коммунальные услуги. По электроэнергии предупреждение присылают как минимум за 10 рабочих дней, а по газу — за 30 дней. Чтобы сохранить услугу, долг можно погасить или договориться с поставщиком о реструктуризации.