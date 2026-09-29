Цены на яйца начали неделю с падения: в каких супермаркетах самая дешевая упаковка

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Некоторые супермаркеты переписали стоимость куриных яиц в сторону понижения. Цены на продукт стали более приятными для потребителей, хотя общая тенденция к удорожанию сохранилась. Украинцам не рекомендуют ожидать нисходящего тренда в ближайшее время, поскольку с приближением зимы ситуация традиционно ухудшается. Мы узнали, где упаковка яиц стоит дешевле всего.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины по состоянию на вторник, 29 сентября.

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Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 81,65-84,25 грн. Еще в субботу, 26 сентября, нижняя планка составляла 78,99 грн — продукт демонстрирует устойчивую тенденцию к удорожанию. Индекс потребительских цен составил 121,80% по сравнению с августом, следовательно, наблюдается восходящая динамика на уровне 21,80%.

С другой стороны, минимальная стоимость упаковки в некоторых супермаркетах Украины снизилась за несколько дней. Например, в АТБ и Форе продавали фасованный десяток за 73,30 грн в субботу, а уже во вторник минимальная цена снизилась до 68,90 и 65,90 грн соответственно. Аналогичные колебания произошли в Сільпо.

Мы промониторили официальные интернет-магазины популярных продуктовых сетей и выяснили, сколько украинцы должны заплатить за обычную упаковку куриных яиц по состоянию на 29 сентября 2026 года. Цены начинаются с таких сумм:

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Сільпо — 39,19 грн (было 59,91 грн);

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);

Фора — 65,90 грн (было 73,30 грн);

АТБ — 68,90 грн (было 73,30 грн);

Метро — 73 грн;

Новус — 73,99 грн;

Ашан — 74 грн (было 71,20 грн);

МегаМаркет — 80,50 грн.

Минимальная стоимость упаковки куриных яиц. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на продукты в Украине

Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал, что в себестоимость продуктов питания входят расходы на логистику. В зависимости от продукта доля может доходить до 40%. Поэтому в случае подорожания топлива будут расти цены на потребительские товары.

"На хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, масло, муку, некоторые крупы нужно ввести сниженный НДС где-то на уровне 5-8%. А компенсировать это можно увеличением налога на добавленную стоимость на дорогие товары, премиальные продукты и элитные автомобили", — отметил специалист.

Он считает снижение налога на добавленную стоимость эффективным инструментом поддержки бизнеса и сдерживания цен на продукты. В противном случае подорожания не избежать: уже осенью 2026 года стоимость базовых товаров может повыситься на 10-15 % и даже больше.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине возможны массовые сокращения персонала в супермаркетах. При этом увольнение сотрудников должно происходить с соблюдением трудового законодательства. При выборе кандидатов необходимо учитывать квалификацию и производительность труда.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на газ для бытовых потребителей. Правительство продлило действие специальных условий на рынке голубого топлива до 31 марта 2027 года. То есть украинцы смогут платить от 7,96 грн за кубометр газа в период отопительного сезона.