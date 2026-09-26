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Главная Экономика Яйца не жалеют кошельки украинцев: что стало с ценами на продукт

Яйца не жалеют кошельки украинцев: что стало с ценами на продукт

Ua ru
26 сентября 2026 17:12
Цены на яйца могут заставить экономить: что происходит в АТБ и других супермаркетах
Посетительница супермаркета выбирает яйца. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители в очередной раз столкнулись с ростом цен на яйца. Цены в супермаркетах изменились на несколько гривен, что привело к увеличению расходов. Стоимость поштучного продукта тоже не стоит на месте, хотя в АТБ зафиксировали небольшое подешевение куриных яиц в конце сентября 2026 года. Мы узнали, сколько минимально придется заплатить за востребованный товар.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

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Поштучные яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 78,99-84,25 грн по состоянию на субботу, 26 сентября. Индекс потребительских цен достиг 120,07% в текущем месяце, то есть продукт подорожал на 20,07% по сравнению с августом 2026 года.

Восходящий тренд коснулся и яиц, продаваемых поштучно. Если летом можно было купить 10 штук в среднем за 30 грн, то в конце сентября расходы примерно вдвое выше. В АТБ, например, нужно заплатить 5,49 грн/шт., а десяток обойдется в 54,90 грн.

Для сравнения, самая дешевая упаковка стоит в супермаркете 73,30 грн. Потребители экономят 18,40 грн — на эти деньги удастся купить еще три яйца дополнительно. В других сетях ситуация аналогичная: в Варусе установили цену 3,99 грн/шт. (скидка 11%), в Ашане — 5,80 грн/шт., в Форе — 5,91 грн/шт., в МегаМаркете — 7 грн/шт.

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Сколько стоит упаковка яиц

Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных украинских продуктовых сетей и выяснили, сколько минимально нужно заплатить за обычную упаковку куриных яиц. По состоянию на субботу, 26 сентября, результат оказался таким:

  • Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
  • Сільпо — 59,91 грн;
  • Ашан — 71,20 грн;
  • Метро — 73 грн;
  • Фора — 73,30 грн;
  • АТБ — 73,30 грн;
  • Новус — 73,99 грн;
  • МегаМаркет — 80,50 грн.

Во многих супермаркетах цены поднялись на несколько гривен по сравнению с результатами предыдущего мониторинга (22 сентября). Эксперты убеждены, что осенью 2026 года стоимость востребованного продукта вырастет еще на 8-10%, учитывая сезонный фактор, общую инфляцию и последствия российских обстрелов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что стало со стоимостью овощей на украинских рынках. Некоторые продукты подешевели в связи со сбором урожая. Морковь в основных регионах производства продают по 9-15 грн за килограмм, а за репчатый лук просят в среднем 12-18 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на базовые продукты в Украине. Из-за подорожания топлива и потери запасов на складах нужно готовиться к росту стоимости товаров. Однако избежать этого можно путем снижения налога на добавленную стоимость до уровня 5-8%.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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