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Головна Економіка Яйця не шкодують гаманці українців: що стало з цінами на продукт

Яйця не шкодують гаманці українців: що стало з цінами на продукт

Ua ru
26 вересня 2026 17:12
Ціни на яйця можуть змусити до економії: що відбувається в АТБ та інших супермаркетах
Відвідувачка супермаркету обирає яйця. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі вкотре стикнулися зі зростанням цін на яйця. Показники в супермаркетах змінилися на кілька гривень, спровокувавши підвищення витрат. Вартість поштучного продукту теж не стоїть на місці, хоча в АТБ зафіксували невелике здешевлення курячих яєць наприкінці вересня 2026 року. Ми дізналися, скільки мінімально доведеться віддати за затребуваний товар.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

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Поштучні яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 78,99-84,25 грн станом на суботу, 26 вересня. Індекс споживчих цін сягнув 120,07% у поточному місяці, тобто продукт подорожчав на 20,07% відносно серпня 2026 року.

Висхідний тренд торкнувся і поштучних яєць. Якщо влітку можна було придбати 10 штук у середньому за 30 грн, то наприкінці вересня витрати орієнтовно вдвічі більші. Зокрема в АТБ потрібно заплатити 5,49 грн/шт., а десяток обійдеться у 54,90 грн.

Для порівняння, найдешевша упаковку коштує в супермаркеті 73,30 грн. Споживачі заощаджують 18,40 грн — за ці гроші вдасться купити ще три яйця додатково. В інших мережах ситуація схожа: у Варусі встановили ціну 3,99 грн/шт. (знижка 11%), в Ашані — 5,80 грн/шт., у Форі — 5,91 грн/шт., у МегаМаркеті — 7 грн/шт.

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Скільки коштує упаковка яєць

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих українських продуктових мереж і дізналися, скільки мінімально необхідно віддати за звичайну упаковку курячих яєць. Станом на суботу, 26 вересня, результат виявився таким:

  • Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);
  • Сільпо — 59,91 грн;
  • Ашан — 71,20 грн;
  • Метро — 73 грн;
  • Фора — 73,30 грн;
  • АТБ — 73,30 грн;
  • Новус — 73,99 грн;
  • МегаМаркет — 80,50 грн.

У багатьох супермаркетах ціни піднялися на кілька гривень порівняно з результатами попереднього моніторингу (22 вересня). Експерти переконані, що восени 2026 року вартість затребуваного продукту зросте ще на 8-10%, враховуючи сезонний фактор, загальну інфляцію та наслідки російських обстрілів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що стало вартістю овочів на українських ринках. Деякі продукти подешевшали з огляду на збір урожаю. Моркву в основних регіонах виробництва продають по 9-15 грн за кілограм, а за ріпчасту цибулю просять 12-18 грн у середньому.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на базові продукти в Україні. Через дорожчання пального і втрату запасів на складах варто готуватися до зростання вартості товарів. Однак уникнути цього можна шляхом зниження податку на додану вартість до рівня 5-8%.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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