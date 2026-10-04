Квасневская об украинцах в Польше: какой экономический вклад внесли граждане Украины

Склад. Фото: УНИАН

Польша по-прежнему остается одной из стран, в которой проживает большое количество украинцев. Бывшая первая леди Польши Жоланта Квасьневская рассказала о том, что без украинцев Польше было бы сложнее: Квасьневская об экономике и об изменениях в общественной и политической дискуссии страны. Отдельно она высказалась об отношении поляков к украинцам, которые живут и работают в Польше после начала полномасштабной войны.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как бывшая первая леди Польши Жоланта Квасьневская относится к украинцам.

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Квасьневская раскритиковала тон политических дискуссий

По словам Квасьневской, ей становится все сложнее следить за политическими спорами и дискуссиями в СМИ и соцсетях. Она обратила внимание на агрессивную лексику, оскорбления и распространение ложных утверждений. Бывшая первая леди отметила, что социальные сети дают возможность публично говорить вещи, которые могут причинять людям боль.

Она также заявила, что в политических спорах, по ее мнению, на второй план отошла личность, а вместе с ней — важность самой Польши. Квасьневская связала это и с ситуацией вокруг войны в Украине. Она призвала польское общество больше сосредоточиться на общей безопасности и не допустить переноса войны за восточную границу Польши.

Что она сказала об украинцах

Отдельной темой разговора стало отношение поляков к гражданам Украины. Квасьневская признала, что с участием украинцев в Польше происходят различные инциденты. В то же время она подчеркнула, что подобные случаи могут происходить и с участием польских граждан.

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По ее мнению, проблема возникает тогда, когда отдельные ситуации используют для формирования негативного образа всего украинского сообщества.

"Больше такого дистанцирования и больше уважения, поскольку у каждого из нас есть своё достоинство", — заявила Квасневская.

"Не представляю Польшу без украинцев"

Квасьневская также обратила внимание на экономический аспект присутствия украинцев в Польше. По ее словам, граждане Украины играют значительную роль в польской экономике и сфере услуг. Она заявила, что ей сложно представить функционирование Польши без украинцев, приехавших в страну. Таким образом, ее замечания касались не только общественного восприятия отдельных инцидентов, но и более широкой роли украинцев в жизни Польши.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что ждет украинцев в Польше с 1 октября. Находясь за границей на постоянном месте жительства, нужно ориентироваться в вопросах минимальной зарплаты, социальных выплат, специальных правил для иностранцев. Для украинцев в Польше это особенно важно, учитывая количество лиц, имеющих временную защиту, и трудоустроенных граждан.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько могут заработать граждане Украины в Польше на заработках. Все больше украинцев рассматривают работу в Польше как возможность поработать несколько месяцев, заработать деньги и вернуться домой. Такой временный формат особенно привлекает людей в преддверии зимы.