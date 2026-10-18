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Главная Экономика В Европе откроются новые отели для лыжников: где отдохнуть этой зимой

В Европе откроются новые отели для лыжников: где отдохнуть этой зимой

Ua ru
18 октября 2026 12:12
Отдых в горах: 7 отелей, которые откроются на горнолыжных курортах Европы этой зимой
Горнолыжный курорт. Фото: УНИАН

Европейские горнолыжные курорты готовятся к зимнему сезону 2026–2027 годов. Во Франции, Италии, Австрии и Швейцарии откроются новые отели или возобновят работу уже известные объекты. Среди новинок — комплексы у лыжных трасс, семейные шале, бутик-отели и апартаменты со спа-зонами и бассейнами. Часть заведений будет принимать гостей впервые, другие вернутся после реконструкции.

О том, какие отели планируют открыть, рассказали finance.ua, передают Новини.LIVE.

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Где в Европе откроются новые отели для лыжников

Европа имеет один из самых развитых рынков горнолыжного туризма в мире. В ЕС работает более 3 900 курортов с 37 800 километрами обозначенных трасс и более чем 16 800 подъемниками. Выбор мест для проживания также расширяется: новые предложения появятся в Альпах и Доломитовых Альпах.

Fahrenheit Seven, Ле-Менюир, Франция

Первым в подборке станет отель Fahrenheit Seven в Ле-Менюире, открытие которого запланировано на 11 декабря 2026 года. Он станет третьим альпийским объектом сети после Валь-Торанса и Куршевеля. Отель расположится у подножия склонов в районе Прейеран, откуда гости получат прямой доступ к горнолыжному региону "Три долины". Среди заявленных удобств — лыжный бутик, бар, рестораны, терраса и крытый бассейн. По информации с Booking, цены начинаются от 327 евро за ночь, что составляет около 16 455 гривен.

Гірськолижний курорт
Цена за ночь в отеле Fahrenheit Seven. Фото: скриншот

First Cortina by The Pavilions, Кортина-д'Ампеццо, Италия

Открытие First Cortina by The Pavilions ожидается в декабре 2026 года. Отель расположится на улице Корсо Италия, в центральной части Кортина-д’Ампеццо, недалеко от Доломитовых Альп. В отеле предусмотрено 76 номеров и люксов. Некоторые из них будут иметь собственные оздоровительные зоны и террасы с видом на горы. Стоимость одной ночи составляет примерно 379 евро, что в гривневом эквиваленте составляет 19 100 гривен. Однако, как указано на официальном сайте отеля, забронировать номер можно только на срок от 3 суток. Стоимость проживания за 3 суток составит 1 335 евро — ориентировочно 67 143 гривны.

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Стоимость проживания на 3 суток в отеле First Cortina by The Pavilions. Фото: скриншот

 

Green Resort, Циллерталь, Австрия

В декабре 2026 года гостей планирует принимать Green Resort в Удернсе, в долине Циллерталь. Курорт объединит возможности для горнолыжного отдыха с развитой инфраструктурой для оздоровления. Центральной частью комплекса станет крытый и открытый спа-центр площадью 3300 квадратных метров с бассейнами, саунами и паровыми комнатами.

Также для туристов предусмотрен семидневный зимний пакет. Он будет включать проживание, питание, шестидневный суперски-пасс Zillertal для каждого гостя и оздоровительные процедуры.

Schiefergut, Флахау, Австрия

В декабре 2026 года во Флахау планируется открытие семейного курорта Schiefergut. Четырёхзвёздный комплекс будет насчитывать 28 люксов и шале.

Он будет расположен рядом с подъемниками, лыжными трассами, кресельным подъемником Achter Jet и горнолыжным регионом Snow Space Salzburg. Новый объект станет дополнительным вариантом для семей, планирующих зимний отпуск в Австрии. Цены здесь начинаются уже от 2 суток. За пару ночей отель просит от 657 евро, что равно 33 071 гривне.

Гірськолижний курорт
Условия проживания на 2 суток в отеле Schiefergut. Фото: скриншот

Какие отели возобновят работу после реконструкции

Помимо новых заведений, к зимнему сезону готовятся отели, которые возобновляют работу после обновления или меняют формат.

  1. Le Tremplin, Морзин, Франция. Отель Le Tremplin в центре Морзина завершил масштабную трехлетнюю реконструкцию и готовится к лыжному сезону 2026–2027 годов. Для гостей откроют 13 отдельных апартаментов для отдыха. Это станет следующим этапом обновления заведения: бар, ресторан и терраса для отдыха после катания на лыжах уже снова работали прошлой зимой.
  2. Garance Hotel & Spa, Морзин, Франция. В декабре 2026 года бывший отель Les Airelles в Морзине должен открыться под названием Garance Hotel & Spa. Четырёхзвёздочное заведение будет входить в сеть Mont-Blanc Collection. Отель расположен рядом с подъемниками и склонами горнолыжного региона Порт-дю-Солей. В нем предусмотрено 65 номеров, пивной бар, коктейль-бар, а также отдельные зоны для детей и подростков.

К зиме 2026–2027 годов туристам предложат новые варианты проживания во Франции, Италии, Австрии и Швейцарии. Среди них будут как отели у лыжных трасс, так и комплексы с оздоровительной инфраструктурой и семейными номерами.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, на каких курортах можно забыть о дождливой холодной осени. Некоторые украинцы уезжают в отпуск осенью, поэтому такие граждане могут успеть ещё поплавать в море и позагорать под палящим солнцем. В бархатный сезон стоит рассмотреть такие варианты, как Турция и Египет.

Также Новини.LIVE сообщали, какой город признали самым счастливым среди туристов. Столицу Португалии признали самым счастливым туристическим направлением в мире по версии Holiday Happiness Index. В исследовании проанализировали всего 47 городов.

отпуск Европа горы курорты Лыжный спорт отель
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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