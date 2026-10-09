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Главная Экономика Отопительный сезон в Киеве: в КГГА объяснили, когда дадут тепло

Отопительный сезон в Киеве: в КГГА объяснили, когда дадут тепло

Ua ru
9 октября 2026 16:10
Старт отопительного сезона в Киеве: когда в квартирах включат отопление
Женщина греется возле батареи. Фото: Magnific

В Киеве завершили подготовку к отопительному сезону, но когда именно в домах появится тепло, пока неизвестно. В этом году городским властям придется учитывать сразу несколько факторов, в частности погоду, запасы газа и российские обстрелы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга, передает Новини.LIVE.

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Когда могут начать подачу тепла

По словам Пантелеева, Киев полностью готов к началу отопительного сезона. Городские власти будут следить за температурой воздуха и прогнозами на ближайшие дни. Также будут учитывать необходимость экономии природного газа.

При этом больницы и другие учреждения социальной сферы получат тепло раньше, чем жилые дома.

Готовы ли киевские ТЭЦ к зиме

Пантелеев заверил, что все необходимые подготовительные работы в столице уже выполнены. Теплоэлектроцентрали подготовлены к работе, а отдельные их элементы дополнительно защищены. Однако сохраняется риск российских атак на энергетическую инфраструктуру, поэтому дальнейшая ситуация будет зависеть и от интенсивности обстрелов.

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Параллельно город готовится изменить графики работы общественного транспорта, если в этом возникнет необходимость. По словам Пантелеева, у Киева достаточно подвижного состава, чтобы оперативно корректировать перевозки.

Что может осложнить отопительный сезон

Украина накопила достаточно газа на зиму, однако остается другая угроза. Как пояснил народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире Вечір.LIVE, главная опасность зимой связана с возможными повреждениями газовой инфраструктуры. В результате российских атак могут пострадать трубопроводы, компрессорные станции и другие объекты, обеспечивающие доставку газа в города и села.

По словам Кучеренко, отдельные регионы могут столкнуться с перебоями в газоснабжении. Он сравнил ситуацию с железной дорогой: если повредить рельсы или важные узлы, груз останется на месте, но доставить его будет сложно.

Ранее Новини.LIVE писали, при какой температуре начинается отопительный сезон в Украине. Ориентиром служит среднесуточная температура ниже +8 градусов в течение трех суток, но окончательную дату определяют местные власти. Поэтому для разных городов даты будут разными.

Также Новини.LIVE писали о том, кто может оформить субсидию на отопительный сезон. Тем, кто уже получает помощь, ее в основном переназначат без нового заявления, а новым заявителям и людям с изменениями в составе домохозяйства придется подать документы. Если обратиться до 30 ноября, субсидию назначат с начала отопительного периода.

Киев отопительный сезон ТЭЦ теплоснабжение отопление
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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