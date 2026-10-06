Отопительный сезон 2026–2027 в Украине: когда в домах появится тепло

Не просто дата в календаре: когда в Украине начнётся отопительный сезон
Украина постепенно приближается к отопительному сезону. Однако первые холодные дни ещё не означают, что тепло появится во всех домах одновременно. Наличие теплых батарей в домах украинцев зависит не от конкретной даты в календаре, а прежде всего от погоды и решения местных властей.
Сайт Новини.LIVE выяснял, когда именно батареи начнут нагреваться и какие учреждения подключают к отоплению в первую очередь.
Как температура на улице влияет на начало отопительного сезона
Рекомендуемым условием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла в течение трёх суток подряд. Такой температурный критерий предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года.
В то же время это не означает автоматического запуска отопления на следующий день после достижения этого показателя.
В разных городах отопление начнётся в разное время
Единой даты начала отопительного сезона для всей Украины нет. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления отдельно в каждой общине. Поэтому в одних населенных пунктах отопительный сезон может начаться уже в середине октября, а в других тепло появится позже. На решение влияют погодные условия и ситуация, складывающаяся непосредственно в конкретной общине.
Кто получит тепло первым
В первую очередь к системе отопления подключают объекты социальной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о:
- медицинские учреждения;
- больницы;
- детские сады;
- школы.
После этого отопление запускают для остальных потребителей в соответствии с решениями, принимаемыми на местном уровне.
Когда украинцам ждать тепла в домах
Традиционно отопительный сезон в Украине начинается примерно с середины октября. Однако ориентироваться исключительно на эту дату не стоит. Если среднесуточная температура еще не опустилась ниже необходимого показателя или местные власти не приняли соответствующего решения, подачу тепла могут отложить.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, куда обращаться в случае холодных батарей после начала отопительного сезона. Сначала стоит обратиться в управляющую компанию, ЖЭК или ОСМД. Если проблема не связана с внутридомовыми сетями, можно обратиться в теплоснабжающую компанию и сообщить об отсутствии отопления.
Также Новини.LIVE сообщали, кто может не платить за отопление. Ведь во время отопительного сезона в жилом помещении должна поддерживаться определенная температура. Если отклонение превышает 6 градусов, плату за тепло за этот период начислять не должны.