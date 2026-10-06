Отопительный сезон 2026–2027 в Украине: когда в домах появится тепло

Руки на батарее. Фото: УНИАН

Украина постепенно приближается к отопительному сезону. Однако первые холодные дни ещё не означают, что тепло появится во всех домах одновременно. Наличие теплых батарей в домах украинцев зависит не от конкретной даты в календаре, а прежде всего от погоды и решения местных властей.

Сайт Новини.LIVE выяснял, когда именно батареи начнут нагреваться и какие учреждения подключают к отоплению в первую очередь.

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Как температура на улице влияет на начало отопительного сезона

Рекомендуемым условием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла в течение трёх суток подряд. Такой температурный критерий предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года.

В то же время это не означает автоматического запуска отопления на следующий день после достижения этого показателя.

В разных городах отопление начнётся в разное время

Единой даты начала отопительного сезона для всей Украины нет. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления отдельно в каждой общине. Поэтому в одних населенных пунктах отопительный сезон может начаться уже в середине октября, а в других тепло появится позже. На решение влияют погодные условия и ситуация, складывающаяся непосредственно в конкретной общине.

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Кто получит тепло первым

В первую очередь к системе отопления подключают объекты социальной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о:

медицинские учреждения;

больницы;

детские сады;

школы.

После этого отопление запускают для остальных потребителей в соответствии с решениями, принимаемыми на местном уровне.

Когда украинцам ждать тепла в домах

Традиционно отопительный сезон в Украине начинается примерно с середины октября. Однако ориентироваться исключительно на эту дату не стоит. Если среднесуточная температура еще не опустилась ниже необходимого показателя или местные власти не приняли соответствующего решения, подачу тепла могут отложить.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, куда обращаться в случае холодных батарей после начала отопительного сезона. Сначала стоит обратиться в управляющую компанию, ЖЭК или ОСМД. Если проблема не связана с внутридомовыми сетями, можно обратиться в теплоснабжающую компанию и сообщить об отсутствии отопления.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может не платить за отопление. Ведь во время отопительного сезона в жилом помещении должна поддерживаться определенная температура. Если отклонение превышает 6 градусов, плату за тепло за этот период начислять не должны.