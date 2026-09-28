Как отменить оплату за отопление: правила для потребителей в 2026 году

Деньги и квитанции возле батареи. Фото: УНИАН

С наступлением отопительного сезона счета за коммунальные услуги могут значительно вырасти. Но если в квартире холодно и температура ниже установленной нормы, потребитель имеет право требовать перерасчета, а в отдельных случаях — вообще не платить за отопление за этот период. Такой механизм предусмотрен постановлением Кабинета Министров № 127.

О том, когда это возможно и что для этого нужно сделать, рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова для УНИАН, передает Новини.LIVE.

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Когда плату за отопление могут пересчитать

Во время отопительного сезона в жилом помещении должна поддерживаться определенная температура. Для части домов норматив составляет не менее 18 градусов, а для угловых комнат — 20 градусов. Точная норма может зависеть от характеристик дома и помещения.

Если отклонение превышает 6 градусов, плату за тепло за этот период начислять не должны. Например, если для комнаты установлена норма в градусах, а температура опустилась ниже 12, потребитель может потребовать перерасчета.

Как правильно измерить температуру

Для оценки качества отопления важна температура воздуха в квартире, а не то, насколько горячей кажется батарея. Предварительно ее можно проверить обычным комнатным термометром. Измерять температуру рекомендуется примерно в центре комнаты, на высоте 1–1,5 метра от пола.

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Не стоит ставить термометр возле батареи, окна или под потолком — показания могут быть неточными. Результат лучше сфотографировать или записать на видео. Но для официального подтверждения этого недостаточно.

Что делать, если дома холодно

Если температура ниже нормы, нужно обратиться к поставщику услуг и попросить провести проверку. Представитель поставщика должен прийти, измерить температуру и составить акт-претензию. Это должно быть сделано в течение суток.

Если представитель не пришел в установленный срок или безосновательно отказался подписывать акт, документ можно составить без него. Для этого нужно пригласить как минимум двух соседей, которые также пользуются этой услугой.

Когда плату могут уменьшить

Если температура ниже нормы, но разница не превышает 6 градусов, это может стать основанием для уменьшения платы. За каждый градус отклонения от нормативной температуры предусмотрено уменьшение платы на 5%.

Как добиться перерасчета

Одной телефонной жалобы на холод в квартире недостаточно. Чтобы официально подтвердить проблему, необходимо:

измерить температуру воздуха в комнате;

зафиксировать результат;

обратиться к поставщику услуги;

попросить провести проверку и составить акт;

если представитель не пришел или отказался подписать документ — составить акт вместе с двумя соседями;

после подтверждения нарушения потребовать перерасчета платы за отопление.

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