Потребителям электроэнергии упростили правила: за что больше не нужно платить

Отключение света за долги. Фото: УНИАН

Украинцев, у которых отключают свет из-за задолженности, освободят от дополнительных расходов. НКРЭКП изменила правила розничного рынка электроэнергии. Теперь потребители не будут платить за отключение и последующее подключение, если на момент предупреждения их задолженность за электроэнергию составляла менее 1664 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение НКРЭКП.

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Кто сможет сэкономить средства

Новые правила предусматривают освобождение от оплаты для тех, чьи долги не превышают половину прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Эта гарантия будет действовать и в ситуации, когда уже после отключения оператор системы уточнит объемы потребления по фактическим показаниям счетчика. Если окажется, что реальный долг на момент отключения был ниже установленного порога, расходы на отключение и восстановление электроснабжения должен покрыть оператор системы.

Потребитель не будет оплачивать эти расходы и в том случае, если его отключили с нарушением установленной процедуры.

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Сколько будет стоить отключение

НКРЭКП установила единый подход к определению стоимости услуг по отключению и подключению. Если это технически возможно и имеется необходимый доступ, оператор системы должен выбирать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ.

Стоимость таких услуг будет определяться по единому механизму и не сможет превышать предельную сумму, рассчитанную по правилам НКРЭКП. Операторы системы должны публиковать на своих официальных сайтах перечень услуг и их стоимость.

Что изменится во время отключения

После выполнения работ оператор системы должен составить акт. В нем, в частности, будут указаны дата и время проведения работ, способ отключения, EIC-код и показания счетчика, если их можно зафиксировать.

Один экземпляр акта будет передан потребителю. Если его не было на месте, документ должны выслать в течение трех рабочих дней.

Когда восстановят электроснабжение

Оператор системы должен подключить потребителя в течение трех рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности после устранения причин отключения и выполнения необходимых условий. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE писали, почему новый отопительный сезон может оказаться сложным для украинцев. Эксперты предупреждают о возможном повышении тарифов на газ и электроэнергию, а также о рисках, связанных с ударами по энергетическим объектам. Дополнительной проблемой может стать перенос части средств на подготовку к отопительному сезону на конец года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с тарифами на коммунальные услуги в октябре. Цена на электроэнергию для большинства потребителей останется на уровне 4,32 гривны, а для домов с электроотоплением будет действовать льготный тариф. Газ также будет иметь фиксированную цену, тогда как тарифы на воду зависят от решений местных водоканалов.