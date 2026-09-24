Споживачам електроенергії спростили правила: за що більше не треба платити

Відключення світла за борги. Фото: УНІАН

Українців, яким відключають світло за борги, звільнять від додаткових витрат. НКРЕКП змінила правила роздрібного ринку електроенергії. Тепер споживачі не платитимуть за відключення та подальше підключення, якщо на момент попередження його борг за електроенергію був меншим за 1664 гривні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення НКРЕКП.

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Хто зможе зекономити кошти

Нові правила передбачають звільнення від оплати для тих, чиї борги не перевищують половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ця гарантія діятиме і в ситуації, коли вже після відключення оператор системи уточнить обсяги споживання за фактичними показами лічильника. Якщо виявиться, що реальний борг на момент відключення був нижчим за встановлений поріг, витрати на відключення та відновлення електропостачання має покрити оператор системи.

Не оплачуватиме споживач ці витрати і в тому випадку, якщо його відключили з порушенням установленої процедури.

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Скільки коштуватиме відключення

НКРЕКП встановила єдиний підхід до визначення вартості послуг із відключення та підключення. Якщо це технічно можливо та є необхідний доступ, оператор системи має обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт.

Вартість таких послуг визначатиметься за єдиним механізмом і не зможе перевищувати граничну суму, розраховану за правилами НКРЕКП. Оператори системи мають публікувати на своїх офіційних сайтах перелік послуг та їхню вартість.

Що зміниться під час відключення

Після виконання робіт оператор системи має скласти акт. У ньому, зокрема, зазначатимуть дату і час проведення робіт, спосіб відключення, EIC-код та покази лічильника, якщо їх можна зафіксувати.

Один примірник акта передаватимуть споживачу. Якщо його не було на місці, документ мають надіслати протягом трьох робочих днів.

Коли повернуть електроенергію

Оператор системи має підключити споживача протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у сільській місцевості після усунення причин відключення та виконання необхідних умов. Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE писали, чому новий опалювальний сезон може бути складним для українців. Експерти попереджають про можливе підвищення тарифів на газ і світло та ризики через удари по енергетичних об’єктах. Додатковою проблемою може стати перенесення частини коштів на підготовку до опалювального сезону на кінець року.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з тарифами на комунальні послуги у жовтні. Ціна електроенергії для більшості споживачів залишиться на рівні 4,32 гривні, а для осель з електроопаленням діятиме пільговий тариф. Газ у "Нафтогазу" також матиме фіксовану ціну, тоді як тарифи на воду залежать від рішень місцевих водоканалів.