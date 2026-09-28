Як скасувати оплату за опалення: правила для споживачів у 2026 році

Гроші та квитанції біля батареї. Фото: УНІАН

З настанням опалювального сезону платіжки за комунальні послуги можуть суттєво зрости. Але якщо в квартирі холодно і температура нижча за встановлену норму, споживач має право вимагати перерахунку, а в окремих випадках — взагалі не платити за тепло за цей період. Такий механізм передбачений постановою Кабінету Міністрів №127.

Про те, коли це можливо та що для цього потрібно зробити, розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова для УНІАН, передає Новини.LIVE.

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Коли плату за опалення можуть перерахувати

Під час опалювального сезону в житловому приміщенні має бути певна температура. Для частини будинків норматив становить щонайменше 18 градусів, а для кутових кімнат — 20 градусів. Точна норма може залежати від характеристик будинку та приміщення.

Якщо відхилення перевищує 6 градусів, плату за тепло за цей період нараховувати не повинні. Наприклад, якщо для кімнати встановлена норма градусів, а температура опустилася нижче 12, споживач може вимагати перерахунку.

Як правильно виміряти температуру

Для оцінки якості опалення важлива температура повітря у квартирі, а не те, наскільки гарячою здається батарея. Попередньо її можна перевірити звичайним кімнатним термометром. Вимірювати температуру радять приблизно в центрі кімнати, на висоті 1–1,5 метра від підлоги.

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Що робити, якщо вдома холодно

Якщо температура нижча за норму, потрібно звернутися до виконавця послуги та попросити провести перевірку. Представник постачальника має прийти, виміряти температуру та скласти акт-претензію. Це повинні зробити не пізніше однієї доби.

Якщо представник не прийшов у встановлений строк або безпідставно відмовився підписувати акт, документ можна скласти без нього. Для цього потрібно запросити щонайменше двох сусідів, які також користуються цією послугою.

Коли плату можуть зменшити

Якщо температура нижча за норму, але різниця не перевищує 6 градусів, це може бути підставою для зменшення плати. За кожен градус відхилення від нормативної температури передбачене зменшення плати на 5%.

Як домогтися перерахунку

Однієї телефонної скарги на холод у квартирі недостатньо. Щоб офіційно підтвердити проблему, потрібно:

виміряти температуру повітря в кімнаті;

зафіксувати результат;

звернутися до постачальника послуги;

попросити провести перевірку та скласти акт;

якщо представник не прийшов або відмовився підписувати документ — скласти акт разом із двома сусідами;

після підтвердження порушення вимагати перерахунку плати за опалення.

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