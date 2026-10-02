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Главная Экономика Отопление включат при одном условии: когда в домах украинцев станет тепло

Отопление включат при одном условии: когда в домах украинцев станет тепло

Ua ru
2 октября 2026 21:15
Старт отопительного сезона в Украине: от чего зависит дата подачи тепла
Отопление в квартире. Фото: Magnific

До начала отопительного сезона в Украине остается относительно немного времени, однако он начнется не одновременно во всех городах. Местные громады сами будут определять дату начала подачи тепла с учетом погодных условий и готовности системы теплоснабжения. Поэтому ориентироваться на фиксированные даты, такие как 15 октября или 1 ноября, не стоит.

Новини.LIVE выясняли, когда в домах украинцев должно появиться отопление и готова ли страна к зиме.

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Когда начнут подавать тепло

Решение о начале отопительного периода принимается на местном уровне. Главным ориентиром остается среднесуточная температура — тепло начинают подавать после того, как она держится на уровне +8 °C или ниже в течение трех суток подряд. По прогнозам синоптиков, такое похолодание во многих городах может наступить примерно 20–25 октября, однако даты еще могут измениться.

Первыми тепло традиционно получают больницы, детские сады и школы. Жилой фонд подключают постепенно.

Как Украина готовится к зиме

По сообщению Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту, по состоянию на начало сентября к зиме подготовлено почти 80% жилых домов.

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Объекты социальной сферы были готовы на 86,5% — это 20,6 тысячи школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Отдельно готовят котельные, тепловые сети, системы водоснабжения и водоотведения.

Что может повлиять на запуск отопления

Отопительный сезон будет проходить в условиях риска российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре, поэтому одной из ключевых задач остается обеспечение резервного питания и аварийной готовности объектов теплоснабжения.

Громады укрепляют резервные источники питания, готовят альтернативные решения и накапливают необходимые ресурсы. Особенно это касается прифронтовых территорий, которые регулярно подвергаются атакам.

Что делать, если батареи останутся холодными

Если в вашем населенном пункте уже официально начался отопительный сезон, но в квартире нет тепла, сначала стоит обратиться в управляющую компанию, ЖЭК или ОСМД.

Если проблема не связана с внутридомовыми сетями, можно обратиться в предприятие теплоснабжения и сообщить об отсутствии отопления.

В случае, когда стояк горячий, но батарея остается холодной, проблема может быть в воздухе в системе. Тогда стоит обратиться в службу, ответственную за дом, чтобы проверить систему и, при необходимости, спустить воздух.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как отменить оплату за отопление. Сначала нужно измерить температуру, обратиться к поставщику и потребовать проверки с оформлением акта. Если нарушение подтвердится, потребитель может добиться уменьшения платы или отмены начислений за период, когда температура была ниже допустимой.

Также Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на коммунальные услуги в октябре. Для большинства украинцев электроэнергия останется по цене 4,32 гривны за кВт·ч, а владельцы домов с электроотоплением смогут воспользоваться более низким тарифом в пределах лимита. Газ у "Нафтогаза" будет стоить 7,96 гривен за кубометр, а цену на воду будут устанавливать местные водоканалы.

отопительный сезон теплосеть теплоснабжение отопление температура воздуха
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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