Старт опалювального сезону в Україні: від чого залежить дата запуску тепла

Опалення у квартирі. Фото: Magnific

До початку опалювального сезону в Україні залишається відносно небагато часу, однак він не розпочнеться однаково у всіх містах. Місцеві громади самі визначатимуть дату запуску тепла з урахуванням погодних умов та готовності системи теплопостачання. Тому орієнтуватися на фіксовані дати на кшталт 15 жовтня чи 1 листопада не варто.

Новини.LIVE розбиралися, коли в оселях українців має з'явитися опалення та чи готова країна до зими.

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Коли почнуть подавати тепло

Рішення про початок опалювального періоду ухвалюють на місцевому рівні. Головним орієнтиром залишається середньодобова температура — тепло починають подавати після того, як вона тримається на рівні +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль. За прогнозами синоптиків, таке похолодання у багатьох містах може настати приблизно 20–25 жовтня, однак дати ще можуть змінитися.

Першими тепло традиційно отримують лікарні, дитячі садки та школи. Житловий фонд підключають поступово.

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Як Україна готується до зими

За повідомленням Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту, станом на початок вересня до зими підготували майже 80% житлових будинків.

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Об'єкти соціальної сфери були готові на 86,5% — це 20,6 тисячі шкіл, дитсадків та закладів охорони здоров'я. Окремо готують котельні, теплові мережі, системи водопостачання та водовідведення.

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Що може вплинути на запуск тепла

Опалювальний сезон проходитиме в умовах ризику російських ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі, тому одним із ключових завдань залишається забезпечення резервного живлення та аварійної готовності об'єктів теплопостачання.

Громади посилюють резервні джерела живлення, готують альтернативні рішення та накопичують необхідні ресурси. Особливо це стосується прифронтових територій, які регулярно зазнають атак.

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Що робити, якщо батареї залишаться холодними

Якщо у вашій громаді вже офіційно розпочали опалювальний сезон, але в квартирі немає тепла, спочатку варто звернутися до керуючої компанії, ЖЕКу або ОСББ.

Якщо проблема не пов'язана з внутрішньобудинковими мережами, можна звернутися до підприємства теплопостачання та повідомити про відсутність опалення.

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У випадку, коли стояк гарячий, але батарея залишається холодною, проблема може бути у повітрі в системі. Тоді варто звернутися до відповідальної за будинок служби, щоб перевірити систему та, за необхідності, випустити повітря.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як скасувати плату за опалення. Спочатку потрібно виміряти температуру, звернутися до постачальника та вимагати перевірки з оформленням акта. Якщо порушення підтвердять, споживач може домогтися зменшення плати або скасування нарахувань за період, коли температура була нижчою за допустиму.

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Також Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на комунальні послуги у жовтні. Для більшості українців електроенергія залишиться за ціною 4,32 гривні за кВт⋅год, а власники осель з електроопаленням зможуть скористатися нижчим тарифом у межах ліміту. Газ у "Нафтогазу" коштуватиме 7,96 гривень за кубометр, а ціну води визначатимуть місцеві водоканали.