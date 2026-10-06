Списание кредитов во время войны: кому могут аннулировать долг за недвижимость

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Война лишает многих украинцев квартир и домов, но ежемесячные платежи по кредиту при этом остаются. Для таких случаев в Украине с 2022 года действует механизм, позволяющий списать долг за уничтоженное имущество. Известно, при каких условиях им можно воспользоваться и куда нужно обращаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон № 2823-IX.

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Кому могут списать кредит

Полностью списать кредит на жилье или другое имущество можно в том случае, если оно было уничтожено или серьезно повреждено в результате войны.

Для списания долга должны выполняться следующие условия:

по состоянию на 23 февраля 2022 года по кредиту не было просроченной задолженности более чем на семь дней;

уничтоженное имущество являлось залогом по данному кредиту;

разрушенная квартира или дом были единственным жильем заемщика;

если речь идет об уничтоженном автомобиле, он являлся единственным транспортным средством заемщика.

Ограничений по площади квартиры или дома для аннулирования кредита нет.

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Как списать долг перед банком

Заемщику необходимо собрать документы, подтверждающие уничтожение имущества и выполнение установленных условий, после чего обратиться в банк или другое кредитное учреждение, выдавшее кредит. Если кредитор одобрит решение, долг будет списан. Банк получит компенсацию от государства, а заемщику больше ничего не нужно будет платить.

Но речь идет только о кредитах на жилье и другое имущество, а вот к долгам по кредитным картам эти правила не относятся.

Что грозит за неуплату кредита во время войны

Для остальных украинцев во время военного положения кредиты не отменяются. Заемщику по-прежнему необходимо возвращать основной долг и проценты в соответствии с договором. В то же время за просрочку платежа штрафы и пеню начислять не должны, а уже начисленные суммы должны списать. Банк также не может повысить процентную ставку из-за просрочки, за исключением случаев с плавающей ставкой. Сам долг при этом остается, а пропущенные платежи могут испортить кредитную историю.

С залоговым кредитом рисков еще больше. Если квартира или автомобиль были переданы в залог, кредитор может начать процедуру взыскания этого имущества.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как повышение учетной ставки НБУ может повлиять на кредиты и ипотеку. Более дорогие кредиты могут заставить часть украинцев отложить покупку жилья или отказаться от кредита. "єОселя" при этом должна продолжить работу, но желающих воспользоваться программой может стать меньше.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто в Украине может получить списание потребительского кредита. Законопроект предлагает аннулировать до 100% долга для отдельных военнослужащих, пленных, пропавших без вести и людей с инвалидностью вследствие войны. Однако окончательное решение о списании кредитор будет принимать после подачи заявления, поэтому полное погашение долга человеку не гарантируется.