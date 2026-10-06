Списання кредитів під час війни: кому можуть анулювати борг за нерухомість

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Війна позбавляє багатьох українців квартир та будинків, але щомісячні платежі за кредитом при цьому залишаються. Для таких випадків в Україні з 2022 року діє механізм, який дозволяє списати борг за знищене майно. Відомо, за яких умов ним можна скористатися і куди потрібно звертатися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на закон № 2823-IX.

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Кому можуть списати кредит

Повністю скасувати кредит за житло або інше майно можуть тоді, коли воно було знищене чи серйозно пошкоджене через війну.

Для списання боргу мають виконуватися такі умови:

станом на 23 лютого 2022 року за кредитом не було простроченої заборгованості більш як на сім днів;

знищене майно було заставою за цим кредитом;

зруйнована квартира або будинок були єдиним житлом позичальника;

якщо йдеться про знищений автомобіль, він був єдиним транспортним засобом позичальника.

Обмежень щодо площі квартири чи будинку для анулювання кредиту немає.

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Як списати борг перед банком

Позичальнику потрібно зібрати документи, які підтверджують знищення майна та виконання встановлених умов, після чого звернутися до банку або іншої кредитної установи, яка видавала кредит. Якщо кредитор схвалить рішення, борг спишуть. Банк отримає компенсацію від держави, а позичальнику більше нічого не потрібно буде платити.

Але йдеться лише про кредити на житло та інше майно, а от боргів за кредитними картками ці правила не стосуються.

Що загрожує за несплату кредиту під час війни

Для решти українців під час воєнного стану кредити не скасовуються. Позичальнику й далі потрібно повертати основний борг та проценти за договором. Водночас за прострочення платежу штрафи та пеню нараховувати не повинні, а вже нараховані суми мають списати. Банк також не може підняти процентну ставку через прострочення, крім випадків зі змінюваною ставкою. Сам борг при цьому залишається, а пропущені платежі можуть зіпсувати кредитну історію.

Із заставним кредитом ризиків ще більше. Якщо квартира чи автомобіль були передані в заставу, кредитор може почати процедуру стягнення цього майна.

Раніше Новини.LIVE писали, як підвищення облікової ставки НБУ може вплинути на кредити та іпотеку. Дорожчі позики можуть змусити частину українців відкласти купівлю житла або відмовитися від кредиту. "єОселя" при цьому має продовжити працювати, але охочих скористатися програмою може стати менше.

Також Новини.LIVE розповідали, хто в Україні може отримати списання споживчого кредиту. Законопроєкт пропонує анулювати до 100% боргу для окремих військових, полонених, зниклих безвісти та людей з інвалідністю внаслідок війни. Але остаточне рішення про списання кредитор ухвалюватиме після звернення, тому повне погашення боргу людині не гарантоване.