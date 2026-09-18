Іпотечні кредити можуть подорожчати: економіст попередив про ризики для "єОселі"

Новобудова. Фото: УНІАН

Підвищення облікової ставки Національного банку України до 16% може позначитися на ринку кредитування та зменшити кількість людей, готових брати позики. В зоні ризику може опинитися й іпотечна "єОселя". Навіть незначне зростання вартості кредитів здатне змінити рішення українців, які зараз планують придбати житло.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив економіст Олександр Савченко.

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Облікова ставка є одним із головних інструментів Нацбанку для впливу на вартість грошей в економіці. Коли регулятор підвищує її, банки отримують дорожчі ресурси, а це з часом може відображатися на вартості кредитування. При цьому навіть відносно невелике подорожчання кредиту може вплинути на рішення української сім'ї щодо купівлі житла.

"Менше позичальників будуть спроможні виплачувати підвищені процентні ставки по кредитах, і тому вони будуть відмовлятися від кредитів", — каже експерт.

Чи зупиниться "єОселя"

При цьому Савченко припустив, що програма "єОселя" продовжить працювати. Йдеться передусім про можливе скорочення кількості охочих скористатися програмою.

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Економіст також звернув увагу на поведінку самих банків. За його оцінкою, дорожче фінансування може стримувати їхнє запозичення коштів у Нацбанку, що впливатиме вже не лише на кредитний ринок.

"Банки будуть менше позичати комерційні у Національного банку, що приведе до певного гальмування не лише інфляції, але і ВВП" — зазанчив він.

Економіст також висловив думку, що рішення НБУ щодо ставки зараз не має критичного характеру, хоча особисто він не поспішав би її підвищувати. Водночас остаточний вплив цього рішення на кількість нових кредитів стане зрозумілим лише згодом. Поведінка позичальників залежатиме від сукупності економічних і безпекових факторів.

Нові можливості для придбання житла

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №15172 про сек’юритизацію та облігації з покриттям. Тепер банки зможуть використовувати нові фінансові інструменти, щоб залучати гроші інвесторів на тривалий строк.

Очікується, що це дасть змогу розширити іпотечне кредитування, зокрема кредити на житло з фіксованою ставкою, а також може здешевити залучення коштів.

Раніше Новини.LIVE писали, що базові продукти можуть подорожчати восени. Руйнування логістики та складів разом зі зростанням цін на пальне тиснуть на вартість товарів у супермаркетах. Економіст Олексій Кущ пропонує знизити ПДВ на хліб, молоко, яйця та інші базові продукти до 5–8%.

Також Новини.LIVE розповідали, що ВПО можуть дозволити передавати придбане житло в іпотеку. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який врегульовує заставу житла, придбаного або збудованого за житловим ваучером і кредитні кошти. Зміни мають чіткіше визначити правила іпотеки та відчуження такого майна для держави й банків.