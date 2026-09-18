Ипотечные кредиты могут подорожать: экономист предупредил о рисках для "єОселі"

Новостройка. Фото: УНИАН

Повышение учетной ставки Национального банка Украины до 16 % может отразиться на рынке кредитования и привести к сокращению числа людей, готовых брать кредиты. В зоне риска может оказаться и ипотечная программа "єОселя". Даже незначительный рост стоимости кредитов способен изменить решение украинцев, которые сейчас планируют приобрести жилье.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил экономист Александр Савченко.

Реклама

Учетная ставка является одним из главных инструментов Нацбанка для влияния на стоимость денег в экономике. Когда регулятор повышает ее, банки получают более дорогие ресурсы, а это со временем может отразиться на стоимости кредитования. При этом даже относительно небольшое подорожание кредита может повлиять на решение украинской семьи о покупке жилья.

"Меньше заемщиков смогут выплачивать повышенные процентные ставки по кредитам, и поэтому они будут отказываться от кредитов", — говорит эксперт.

Остановится ли "єОселя"

При этом Савченко предположил, что программа "єОселя" продолжит работать. Речь идет прежде всего о возможном сокращении количества желающих воспользоваться программой.

Читайте также:

Экономист также обратил внимание на поведение самих банков. По его оценке, более дорогое финансирование может сдерживать их заимствование средств в Национальном банке, что будет влиять уже не только на кредитный рынок.

"Банки будут меньше брать коммерческие кредиты у Национального банка, что приведет к некоторому торможению не только инфляции, но и ВВП", — отметил он.

Экономист также высказал мнение, что решение НБУ относительно ставки сейчас не носит критического характера, хотя лично он не спешил бы ее повышать. В то же время окончательное влияние этого решения на количество новых кредитов станет понятным лишь со временем. Поведение заемщиков будет зависеть от совокупности экономических факторов и факторов безопасности.

Новые возможности для приобретения жилья

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №15172 о секьюритизации и облигациях с покрытием. Теперь банки смогут использовать новые финансовые инструменты для привлечения средств инвесторов на длительный срок.

Ожидается, что это позволит расширить ипотечное кредитование, в частности кредиты на жилье с фиксированной ставкой, а также может удешевить привлечение средств.

Ранее Новини.LIVE писали, что базовые продукты могут подорожать осенью. Разрушение логистики и складов наряду с ростом цен на топливо оказывают давление на стоимость товаров в супермаркетах. Экономист Алексей Кущ предлагает снизить НДС на хлеб, молоко, яйца и другие базовые продукты до 5–8%.

Также Новини.LIVE сообщали, что ВПЛ могут разрешить передавать приобретенное жилье в ипотеку. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который регулирует залог жилья, приобретенного или построенного по жилищному ваучеру, и кредитные средства. Изменения должны более четко определить правила ипотеки и отчуждения такого имущества для государства и банков.