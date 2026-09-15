Жилье ВПЛ можно будет передавать в ипотеку: Рада поддержала документ

Молодая пара с ключами от квартиры. Фото: magnific.com

Внутренне перемещенным лицам в Украине могут разрешить передавать в ипотеку жилье, которое они приобретают или строят с помощью жилищного ваучера и кредитных средств в рамках государственной программы. 15 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. За документ проголосовали 278 народных депутатов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что предусматривает законопроект

Как отмечается на официальном веб-портале парламента Украины, законопроект №15335 призван урегулировать возможность передачи в ипотеку жилой недвижимости, которую внутренне перемещенные лица приобретают или строят с использованием жилищного ваучера и кредитных средств в рамках государственной программы.

Речь идет о жилье, которое ВПЛ получают или создают по механизму, предусмотренному Порядком Кабинета Министров Украины № 1176. Таким образом, предложенные изменения должны урегулировать вопрос залога такого недвижимого имущества.

Какие законы планируется изменить

Для реализации предложенного механизма законопроект предусматривает внесение изменений в три закона Украины:

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"Об ипотеке";

"О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений";

"О нотариате".

Благодаря этим изменениям жилье, которое ВПЛ приобретают или строят с использованием жилищного ваучера и кредита в рамках государственной программы, можно будет использовать в качестве залога по ипотечному кредиту.

Что это изменит для ВПЛ

Предлагаемые изменения должны способствовать реализации государственной программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц с использованием жилищных ваучеров и ипотечного кредитования.

В то же время законопроект призван урегулировать ограничения на отчуждение такого недвижимого имущества. Это, как отмечается в обосновании документа, должно помочь снизить потенциальные риски как для государства, так и для финансовых учреждений.

Фактически речь идет о создании более четкого правового механизма для использования жилья, приобретенного с помощью жилищного ваучера и кредитных средств, в качестве предмета ипотеки.

На данный момент документ прошел только первое чтение. Для вступления в силу предложенные изменения должны быть доработаны и приняты в целом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как ВПЛ получить кредит под 3% на 30 лет. Соответствующую программу реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству при поддержке международных партнеров. Кредит выдается кандидатам не по очереди, а путем случайного компьютерного отбора.

Также Новини.LIVE писали о том, что уже через месяц для внутренне перемещенных лиц произойдут изменения. С 22 октября вступает в силу новый закон о переселенцах. Он обновляет порядок подтверждения статуса ВПЛ, оформления статуса для детей и назначения пособия на проживание.