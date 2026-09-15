Новые правила оказания помощи ВПЛ: что будет со справками и выплатами после 22 октября

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Осень принесет переселенцам сразу несколько изменений. С 22 октября вступает в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах № 4924, который изменит порядок подтверждения статуса ВПЛ, оформления статуса для детей и назначения пособия на проживание. Известно, кому стоит заранее подготовиться к новым правилам, чтобы не остаться без поддержки.

Об этом рассказала журналистка Ирина Полякова в видео издания "На пенсии", передает Новини.LIVE.

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Что будет со справками ВПЛ

Одно из главных изменений касается документов. Вместо привычной бумажной справки ВПЛ вводят выписку из единой электронной базы и личный электронный кабинет.

Но тем, у кого уже есть справка, спешить с ее заменой не нужно. Документы, выданные до этой даты, останутся в силе. Их не аннулируют, и повторно подтверждать статус переселенца не придется. По желанию человек сможет заменить бумажную справку на электронную выписку. При этом бумажный и электронный варианты будут иметь одинаковую юридическую силу.

Что будет с выплатами

Есть и хорошая новость для переселенцев. Выплаты на проживание продлили. Если раньше помощь назначали на пять полугодовых периодов, то теперь добавили шестой.

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Суммы не изменились. Речь идет примерно о 2 000 гривен на взрослого и около 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

При этом право на выплату зависит от доходов семьи. Порог составляет 10 380 гривен на одного человека. Это четыре прожиточных минимума для тех, кто утратил трудоспособность. Для обычной семьи учитывают весь официальный доход ее членов, а затем делят общую сумму на количество человек. Если на одного человека приходится более 10 380 гривен, выплаты могут лишить всю семью.

Для пенсионера учитывают только его пенсию. Если она ниже 10 380 гривен, помощь продлевают автоматически. Доходы других членов семьи при этом не будут иметь значения.

Кому выплаты продлят автоматически

Без заявлений и дополнительных справок выплаты будут автоматически продолжаться:

пенсионерам по возрасту;

людям с инвалидностью первой и второй групп;

детям-сиротам;

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Из-за чего можно лишиться пособия

Проблемой может стать доход, превышающий установленный порог на одного человека в семье. Также выплаты могут прекратить, если на счете более 100 000 гривен сбережений.

Еще одно основание — крупная покупка. Например, земли, автомобиля или валюты на сумму свыше 100 000 гривен. Отдельно будут проверять автомобили. Если машине меньше пяти лет, это также может стать причиной для прекращения выплат.

Есть и ограничения на пребывание за границей. Если человек выехал из Украины более чем на 90 дней подряд без уважительной причины, пособие могут отменить.

Изменения для детей

Ранее ребенок, родившийся в семье ВПЛ после переезда, автоматически получал статус переселенца вместе с родителями. С 22 октября это правило меняется.

Поэтому если отдельная справка на малыша еще не оформлена — не откладывайте этот вопрос до конца октября. В то же время даже новорожденного ребенка без отдельной справки учтут как члена семьи при расчете пособия.

Что будет с жильем для переселенцев

Программа "Дом в селе", которую также называют "Дом без аренды", уже работает. Громада приобретает пригодный для проживания дом, а семья ВПЛ может жить там бесплатно до трех лет с возможностью продления срока. Платить нужно только за коммунальные услуги и поддерживать жилье в надлежащем состоянии.

Но если в семье есть трудоспособный человек, который не работает, в течение трех месяцев после заселения он должен официально трудоустроиться, встать на учет в центре занятости или открыть ФЛП. В противном случае договор могут расторгнуть.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько выплачивают за бесплатное жилье для ВПЛ. В сентябре владельцам начислят по 450 гривен за каждого размещенного переселенца, а выплата назначается на шесть месяцев с возможностью продления. ПФУ может прекратить выплату компенсации, если ВПЛ выехал за границу, длительное время не проживает по адресу или в заявлении были обнаружены неправдивые данные.

Также Новини.LIVE объясняли, когда нужно уведомить ПФУ об обучении ребенка. Речь идет о поступлении в учебное заведение, смене формы обучения, завершении обучения или отчислении. Если из-за несвоевременного уведомления человеку переплатят пособие, лишние средства придется вернуть.