Нові правила допомоги ВПО: що буде з довідками і виплатами після 22 жовтня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Осінь принесе переселенцям одразу кілька змін. З 22 жовтня вступає в силу новий закон про внутрішньо переміщених осіб №4924, який змінить формат підтвердження статусу ВПО, оформлення статусу для дітей та призначення допомоги на проживання. Відомо, кому варто заздалегідь підготуватися до нових правил, щоб не залишитися без підтримки.

Про це розповіла журналістка Ірина Полякова у відео видання "На пенсії", передає Новини.LIVE.

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Що буде з довідками ВПО

Одна з головних змін стосується документів. Замість звичної паперової довідки ВПО запроваджують витяг з єдиної електронної бази та особистий електронний кабінет.

Але тим, хто вже має довідку, бігти її міняти не потрібно. Документи, видані до цієї дати, залишаться чинними. Їх не анулюють і повторно підтверджувати статус переселенця не доведеться. За бажанням людина зможе замінити паперову довідку на електронний витяг. При цьому паперовий та електронний варіанти матимуть однакову силу.

Що буде з виплатами

Є й хороша новина для переселенців. Виплати на проживання продовжили. Якщо раніше допомогу призначали на п'ять піврічних періодів, то тепер додали шостий.

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Суми не змінилися. Йдеться приблизно про 2 000 гривень на дорослого та близько 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

При цьому право на виплату залежить від доходів сім'ї. Поріг становить 10 380 гривень на одну людину. Це чотири прожиткові мінімуми для тих, хто втратив працездатність. Для звичайної сім'ї рахують увесь офіційний дохід її членів, а потім ділять загальну суму на кількість людей. Якщо на одну людину виходить більше ніж 10 380 гривень, виплати можуть забрати у всієї родини.

Для пенсіонера враховують лише його пенсію. Якщо вона нижча за 10 380 гривень, допомогу продовжують автоматично. Доходи інших членів родини при цьому не гратимуть ролі.

Кому виплати продовжать автоматично

Без заяв і додаткових довідок виплати автоматично продовжать надходити:

пенсіонерам за віком;

людям з інвалідністю першої та другої груп;

дітям-сиротам;

сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю.

Через що можна втратити допомогу

Проблемою може стати дохід понад встановлений поріг на одну людину в сім'ї. Також виплати можуть припинити, якщо на рахунку є понад 100 000 гривень заощаджень.

Ще одна підстава — велика покупка. Наприклад, землі, автомобіля або валюти на суму понад 100 000 гривень. Окремо перевірятимуть автомобілі. Якщо машині менше ніж п'ять років, це також може стати причиною для припинення виплат.

Є й обмеження щодо перебування за кордоном. Якщо людина виїхала з України більш ніж на 90 днів поспіль без поважної причини, допомогу можуть зняти.

Зміни для дітей

Раніше дитина, яка народилася у сім'ї ВПО після переїзду, автоматично отримувала статус переселенця разом з батьками. З 22 жовтня це правило змінюється.

Тому якщо окрема довідка на малюка ще не оформлена — не відкладайте це питання до кінця жовтня. Водночас навіть новонароджену дитину без окремої довідки врахують як члена сім'ї, коли рахуватимуть допомогу.

Що буде з житлом для переселенців

Програма "Будинок у селі", яку також називають "Дім без оренди", уже працює. Громада купує придатний для проживання будинок, а сім'я ВПО може жити там безкоштовно до трьох років із можливістю продовження строку. Платити потрібно лише за комунальні послуги та підтримувати житло в належному стані.

Але якщо в родині є працездатна людина, яка не працює, протягом трьох місяців після заселення вона має офіційно працевлаштуватися, стати на облік у центрі зайнятості або відкрити ФОП. Інакше договір можуть розірвати.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки виплачують за безкоштовне житло для ВПО. У вересні власникам нарахують по 450 гривень за кожного розміщеного переселенця, а виплату призначають на шість місяців із можливістю продовження. ПФУ може припинити компенсацію, якщо ВПО виїхав за кордон, тривалий час не живе за адресою або в заяві виявили неправдиві дані.

Також Новини.LIVE пояснювали, коли треба повідомити ПФУ про навчання дитини. Йдеться про вступ до закладу освіти, зміну форми навчання, завершення навчання або відрахування. Якщо через несвоєчасне повідомлення людині переплатять допомогу, зайві кошти доведеться повернути.