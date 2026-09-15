Житло ВПО можна буде передавати в іпотеку: Рада підтримала документ

Молода пара тримає ключі від квартири. Фото: magnific.com

Внутрішньо переміщеним особам в Україні можуть дозволити передавати в іпотеку житло, яке вони купують або будують за допомогою житлового ваучера та кредитних коштів у межах державної програми. 15 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт. За документ проголосували 278 народних депутатів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що передбачає законопроєкт

Як зазначається на офіційному вебпорталі парламенту України, законопроєкт №15335 має врегулювати можливість передавати в іпотеку житлову нерухомість, яку внутрішньо переміщені особи придбавають або будують із використанням житлового ваучера та кредитних коштів у межах державної програми.

Йдеться про житло, яке ВПО отримують або створюють за механізмом, передбаченим Порядком Кабінету Міністрів України №1176. Таким чином, запропоновані зміни мають врегулювати питання застави такого нерухомого майна.

Які закони планують змінити

Для реалізації запропонованого механізму законопроєкт передбачає внесення змін до трьох законів України:

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"Про іпотеку";

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

"Про нотаріат".

Завдяки цим змінам житло, яке ВПО купують або будують із використанням житлового ваучера та кредиту в межах державної програми, можна буде використовувати як заставу за іпотечним кредитом.

Що це змінить для ВПО

Запропоновані зміни мають сприяти реалізації державної програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб із використанням житлових ваучерів та іпотечного кредитування.

Водночас законопроєкт має врегулювати обмеження щодо відчуження такого нерухомого майна. Це, як зазначається в обґрунтуванні документа, повинно допомогти зменшити потенційні ризики як для держави, так і для фінансових установ.

Фактично йдеться про створення чіткішого правового механізму для використання житла, придбаного за допомогою житлового ваучера та кредитних коштів, як предмета іпотеки.

Наразі документ пройшов лише перше читання. Для набуття чинності запропоновані зміни мають доопрацювати та ухвалити в цілому.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як ВПО отримати кредит під 3% на 30 років. Відповідну програму реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за підтримки міжнародних партнерів. Кредит видають кандидатам не за чергою, а за допомогою випадкового комп'ютерного відбору.

Також Новини.LIVE писали, що зміниться для внутрішньо переміщених осіб вже за місяць. З 22 жовтня набирає чинності новий закон про переселенців. Він оновлює формат підтвердження статусу ВПО, оформлення статусу для дітей та призначення допомоги на проживання.