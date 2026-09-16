Доступное жилье в Украине: Рада приняла закон о новых возможностях ипотечного кредитования

Молодая пара получает ключи от квартиры. Фото: magnific.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 15172 о секьюритизации и облигациях с покрытием. За документ проголосовали 278 народных депутатов. Закон призван создать правовые условия для привлечения долгосрочного финансирования, в частности для ипотечного кредитования. Ожидается, что новые финансовые инструменты помогут расширить возможности банков и будут способствовать развитию программ доступного жилья.

Новини.LIVE рассказывают, какие изменения предусматривает законопроект.

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Что предусматривает принятый закон

Законопроект №15172 о секьюритизации и облигациях с покрытием Верховная Рада приняла во втором чтении. Об этом сообщил автор инициативы, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, документ является одним из необходимых элементов будущей Государственной программы строительства доступного жилья.

Речь идет о создании возможностей для украинских семей приобретать жилье в кредит на длительный срок по фиксированной ставке.

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Гетманцев отметил, что для полномасштабной реализации такой программы нужны не только бюджетные средства, но и финансовые механизмы, которые позволят привлекать долгосрочное финансирование.

Как секьюритизация может повлиять на ипотеку

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Украине необходимо расширять источники финансирования ипотечного кредитования. Особенно актуальным этот вопрос станет в период послевоенного восстановления.

Согласно приведенным в документе данным, в Украине официально зарегистрировано более 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, значительная часть которых не имеет собственного жилья.

Государство направляет десятки миллиардов гривен на программы поддержки, однако для системного решения жилищной проблемы требуются дополнительные финансовые решения.

Одним из таких механизмов авторы законопроекта называют секьюритизацию. Она позволяет финансовым учреждениям пополнять ресурсную базу и передавать инвесторам риски, связанные с определенным пулом активов.

Какие новые финансовые инструменты появятся

Принятие закона предусматривает введение новых долгосрочных финансовых инструментов — секьюритизационных ценных бумаг и облигаций с покрытием.

Целью законопроекта является создание в Украине правовой основы для проведения секьюритизации и эмиссии облигаций с покрытием в соответствии с требованиями Регламента ЕС № 2017/2402, Директивы ЕС № 2019/2162 и европейских практик.

Ожидается, что новые правила позволят финансовым учреждениям более широко привлекать капитал, создавать долгосрочные инвестиционные продукты и формировать дополнительные источники финансирования ипотеки.

Каких изменений ожидают от законопроекта

Авторы инициативы прогнозируют, что ее реализация может способствовать:

развитию рынка ипотечного кредитования;

снижению стоимости кредитных ресурсов;

появлению новых долгосрочных инвестиционных продуктов, в частности секьюритизационных облигаций и облигаций с покрытием;

привлечению иностранных инвестиций в украинскую экономику;

приближению украинского законодательства к законодательству ЕС;

интеграции украинского рынка капитала в мировую финансовую систему за счет соответствия международным стандартам.

По словам Гетманцева, принятый закон должен стать одним из элементов системы привлечения долгосрочных средств в строительство. В перспективе это должно помочь сделать программы доступного жилья доступными для большего числа украинских семей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ВПЛ смогут передавать в ипотеку жилье, приобретенное по ваучеру или в рамках государственной программы. Соответствующий законопроект Рада приняла в первом чтении. Он призван урегулировать ограничения на отчуждение такого недвижимого имущества.

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