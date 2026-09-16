Доступне житло в Україні: Рада ухвалила закон про нові можливості для іпотечного кредитування

Молода пара отримує ключі від квартири. Фото: magnific.com

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15172 про сек’юритизацію та облігації з покриттям. За документ проголосували 278 народних депутатів. Закон має створити правові умови для залучення довгострокового фінансування, зокрема для іпотечного кредитування. Очікується, що нові фінансові інструменти допоможуть розширити можливості банків і сприятимуть розвитку програм доступного житла.

Новини.LIVE розповідають, які зміни передбачає законопроєкт.

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Що передбачає ухвалений закон

Законопроєкт №15172 про сек’юритизацію та облігації з покриттям Верховна Рада прийняла у другому читанні. Про це повідомив автор ініціативи, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, документ є одним із необхідних елементів майбутньої Державної програми будівництва доступного житла.

Йдеться про створення можливостей для українських сімей купувати житло в кредит на тривалий строк за фіксованою ставкою.

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Гетманцев зазначив, що для масштабної роботи такої програми потрібні не лише бюджетні кошти, а й фінансові механізми, які дозволять залучати довгострокове фінансування.

Як сек’юритизація може вплинути на іпотеку

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що Україні необхідно розширювати джерела фінансування іпотечного кредитування. Особливо актуальним це питання стане під час післявоєнного відновлення.

За наведеними в документі даними, в Україні офіційно зареєстровано понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб, значна частина яких не має власного житла. Держава спрямовує десятки мільярдів гривень на програми підтримки, однак для системного розв’язання житлової проблеми потрібні додаткові фінансові рішення.

Одним із таких механізмів автори законопроєкту називають сек’юритизацію. Вона дозволяє фінансовим установам поповнювати ресурсну базу та передавати інвесторам ризики, пов’язані з визначеним пулом активів.

Які нові фінансові інструменти з’являться

Ухвалення закону передбачає запровадження нових довгострокових фінансових інструментів — сек’юритизаційних цінних паперів та облігацій з покриттям.

Метою законопроєкту є створення в Україні правової основи для проведення сек’юритизації та емісії облігацій з покриттям відповідно до вимог Регламенту ЄС №2017/2402, Директиви ЄС №2019/2162 та європейських практик.

Очікується, що нові правила дозволять фінансовим установам ширше залучати капітал, створювати довгострокові інвестиційні продукти та формувати додаткові джерела фінансування іпотеки.

Які зміни очікують від законопроєкту

Автори ініціативи прогнозують, що її реалізація може сприяти:

розвитку ринку іпотечного кредитування;

зниженню вартості кредитних ресурсів;

появі нових довгострокових інвестиційних продуктів, зокрема сек’юритизаційних облігацій та облігацій з покриттям;

залученню іноземних інвестицій в українську економіку;

наближенню українського законодавства до законодавства ЄС;

інтеграції українського ринку капіталу у світову фінансову систему через відповідність міжнародним стандартам.

За словами Гетманцева, ухвалений закон має стати одним із елементів системи залучення довгострокових коштів у будівництво. У перспективі це повинно допомогти зробити програми доступного житла доступними для більшої кількості українських сімей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ВПО зможуть передавати в іпотеку житло, придбане за ваучером або за державною програмою. Відповідний законопроєкт Рада ухвалила в першому читанні. Він має врегулювати обмеження щодо відчуження такого нерухомого майна.

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