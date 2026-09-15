Списання всіх кредитів для військових і цивільних: що не так із законопроєктом

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні хочуть запровадити механізм списання прострочених споживчих кредитів для деяких категорій військовослужбовців і цивільних осіб. За задумом, кредитори будуть анулювати до 100% заборгованості після звернення громадянина. Водночас законопроєкт №15458, який комітет із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу, містить чимало спірних деталей.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради України.

Реклама

Кому можуть списати споживчий кредит

Згідно з текстом законопроєкту, ініціатива стосується лише визначених категорій осіб. Механізм анулювання кредитної заборгованості запропонували запровадити для:

військових, які загинули, померли чи зникли безвісти;

громадян, які перебувають у полоні;

осіб, з якими втрачено зв'язок;

цивільних, позбавлених особистої свободи або зниклих безвісти;

осіб з інвалідністю внаслідок війни, отриманою під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Звертатися до кредитора з відповідним клопотанням зможуть члени сімей та спадкоємці (їх представники) військовослужбовців. Далі фінансова установа буде розглядати заяву та вирішувати питання про списання частини або всієї суми боргу.

"Загалом обсяг заборгованості військовослужбовців, ФОП-військовослужбовців та членів їхніх родин, що перебуває на балансах опитаних банків, перевищує 13,75 млрд гривень", — йдеться в пояснювальній записці.

Читайте також:

Чи буде списання боргу автоматичним

Головна проблема законопроєкту — відсутність гарантії списання боргу. Тобто людина дійсно зможе клопотати про анулювання простроченого споживчого кредиту, проте банки на власний розсуд вирішуватимуть, чи задовольняти звернення.

Фінансова установа отримає право, а не зобов’язання звільнити клієнта від погашення. Вона зможе або взагалі відмовити, або списати якусь частину заборгованості. Теоретично йдеться про анулювання до 100% суми, однак на практиці не буде жодної гарантії, що відбудеться саме так.

Цю норму розкритикували в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради. Там наголосили, що відсутність чітких критерії ухвалення рішення, порядку розгляду звернення, причин для відмови та інших важливих деталей може призвести до проблем.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть уточнити правила призначення військовим додаткових виплат. Зокрема пропонується чітко визначити поняття "лінія бойового зіткнення". Плюс можуть розширити коло службовців, яким нараховують 50 000 грн за виконання завдань.

Також Новини.LIVE розповідали, що ФОПам у 2026 році варто враховувати ліміти, невиконання яких загрожує блокуванням рахунку. Йдеться про річний дохід, банківські пороги та критерії фінансового моніторингу. Ми дізналися, що може призвести до додаткових перевірок.