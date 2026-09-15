Списание всех кредитов для военных и гражданских: что не так с законопроектом

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине планируют ввести механизм списания просроченных потребительских кредитов для некоторых категорий военнослужащих и гражданских лиц. По замыслу, кредиторы будут аннулировать до 100% задолженности после обращения клиента. В то же время законопроект №15458, который комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу, содержит немало спорных моментов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.

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Кому могут списать потребительский кредит

Согласно тексту законопроекта, инициатива касается лишь определенных категорий лиц. Механизм списания кредитной задолженности предложили ввести для:

военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести;

граждан, находящихся в плену;

лиц, с которыми утрачена связь;

гражданских, лишенных личной свободы или пропавших без вести;

лиц с инвалидностью вследствие войны, полученной во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обратиться к кредитору с соответствующим ходатайством смогут члены семей и наследники (их представители) военнослужащих. Далее финансовое учреждение будет рассматривать заявление и решать вопрос о списании части или всей суммы долга.

"В целом объем задолженности военнослужащих, ФЛП-военнослужащих и членов их семей, находящейся на балансах опрошенных банков, превышает 13,75 млрд гривен", — говорится в пояснительной записке.

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Главная проблема законопроекта — отсутствие гарантии списания долга. То есть человек действительно сможет ходатайствовать об аннулировании просроченного потребительского кредита, однако банки по своему усмотрению будут решать, удовлетворять ли обращение.

Финансовое учреждение получит право, а не обязательство, освободить клиента от погашения. Оно сможет либо вообще отказать, либо списать какую-то часть задолженности. Теоретически речь идет об аннулировании до 100% суммы, однако на практике не будет никакой гарантии, что так и произойдет.

Эту норму раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. Там подчеркнули, что отсутствие четких критериев принятия решения, порядка рассмотрения обращения, причин для отказа и других важных деталей может привести к проблемам.

Что еще нужно знать украинцам

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