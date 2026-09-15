Новые лимиты для ФЛП: какие суммы будут проверять банки в 2026 году

Мужчина в офисе с документами. Фото: Magnific

Еще несколько лет назад ФЛП достаточно было контролировать свой годовой лимит дохода. Теперь одного этого показателя недостаточно. Существуют определенные критерии, по которым банки оценивают движение средств на счете предпринимателя. Любая необычная сумма может стать поводом для дополнительной проверки.

Об этом сообщает юрист Богдан Янкив, передает Новини.LIVE.

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По его словам, ФЛП следует учитывать как минимум три разных лимита. Один из них устанавливает налоговая служба, остальные связаны с банковским контролем и финансовым мониторингом.

Сколько может заработать ФЛП в 2026 году

Первый показатель — годовой лимит дохода для плательщиков единого налога. В 2026 году он зависит от группы ФЛП:

1 группа — 1 444 049 гривен в год;

2 группа — 7 211 598 гривен;

3 группа — 10 091 049 гривен.

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Если условно разделить эти суммы на 12 месяцев, получаются ориентиры примерно 120 000 гривен для первой группы, 600 000 гривен для второй и 840 000 гривен для третьей.

Формально предприниматель может получать в течение года разные суммы, если за год укладывается в установленный лимит. Но для банка резкое изменение оборота может вызвать подозрения. Например, предприниматель несколько месяцев получал по 100 000 гривен, а затем внезапно провел через счет миллион. Даже без превышения годового лимита банк может попросить объяснить происхождение этих средств.

Какие суммы банк пропускает автоматически

Второй уровень связан с банковским меморандумом, к которому присоединились крупные банки. Правила предусматривают отдельный подход к вновь созданным ФЛП и предпринимателям, которые длительное время не проводили операций, а затем резко увеличили обороты.

С 14 августа 2026 года для автоматических переводов установлены следующие лимиты:

ФЛП 1-й группы — до 600 000 гривен в месяц;

ФЛП 2–3 групп — до 3 миллионов гривен;

юридические лица — до 5 миллионов гривен.

С 14 ноября эти лимиты должны снизиться: для первой группы — до 400 000 гривен, для ФЛП 2–3 групп — до 1 миллиона гривен, для юридических лиц — до 2 миллионов гривен.

Речь идет о пороге автоматического проведения платежей. Более крупные операции могут быть одобрены в ручном режиме, но банк попросит подтвердить источник средств и назначение платежа.

Третий лимит — доверие банка

Есть еще один уровень, который предприниматель в документах не увидит. Банк оценивает, насколько привычными для конкретного ФЛП выглядят его денежные операции.

Предприниматель, который работает годами, постепенно увеличивает оборот и регулярно платит налоги, имеет сформировавшуюся историю. А вот новый ФЛП начинает с нуля. Поэтому большой оборот с первых месяцев может привлечь внимание банка даже тогда, когда бизнес работает законно. Особое внимание может уделяться и "спящим" предпринимателям, которые внезапно возобновили работу, а также счетам с нетипичными оборотами или признаками транзитного использования.

Поэтому юрист советует хранить документы, объясняющие крупные платежи. Это могут быть договоры, счета, акты, накладные, декларации и другие документы, подтверждающие реальность хозяйственной деятельности.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из ФЛП может не платить ЕСВ за себя. В 2026 году от взноса освобождаются, в частности, пенсионеры, мобилизованные предприниматели, отдельные ИП без дохода и те, за кого необходимый взнос уже уплатил работодатель. Льготы также действуют для предпринимателей с оккупированных территорий, освобожденных из плена, и тех, кто ухаживает за ребенком до года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие шаги необходимо предпринять после открытия ФЛП. Новому предпринимателю рекомендуют проверить возможность перехода на единый налог, подготовить документы, открыть счет и настроить прием платежей. Также необходимо вести учет доходов и хранить первичные документы, чтобы избежать проблем в ходе работы.