ФЛП могут сэкономить на налогах: кто освобожден от уплаты ЕСВ в 2026 году

ФЛП изучает документы. Фото: Magnific

Уплата единого социального взноса является обязательной для большинства украинских ФЛП, независимо от того, был ли доход или нет. В 2026 году минимальный взнос составляет 1902,34 гривны в месяц. Но платить эту сумму за себя должны далеко не все предприниматели. Существует семь категорий, которые по закону освобождаются от ЕСВ.

Кто может воспользоваться такой возможностью, рассказал адвокат Богдан Янкив, передает Новини.LIVE.

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Пенсионеры

ФЛП, получающий пенсию по возрасту или за выслугу лет, может не уплачивать ЕСВ за себя. Такое же освобождение предусмотрено для лиц с инвалидностью, получающих пенсию или социальную помощь.

ФЛП, за которых ЕСВ уже уплачивает работодатель

Еще одна распространенная ситуация — предприниматель одновременно работает по найму. Если за него работодатель уже уплатил ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса, отдельно уплачивать ЕСВ как ФЛП за этот месяц не нужно. При этом с 1 октября 2025 года для получения такой льготы уже не нужно иметь именно основное место работы. Главное — чтобы работодатель фактически уплатил за человека необходимый взнос.

Если же работодатель уплатил меньше минимального страхового взноса, условия освобождения от уплаты могут не выполняться.

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Мобилизованные и военнослужащие

ФЛП, призванные на военную службу во время мобилизации, а также отдельные категории лиц, проходящих службу по контракту, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя на весь период службы.

Для ФЛП, не являющихся работодателями, соответствующее освобождение предусмотрено на весь срок военной службы. Здесь важно учитывать конкретный статус предпринимателя и вид службы, ведь для разных ситуаций действуют отдельные правила.

Предприниматели с оккупированных территорий

ФЛП, место жительства которых находится на временно оккупированной территории, также могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя на период действия соответствующего правового режима.

ФЛП на общей системе без дохода

Для таких предпринимателей действует важная особенность. Если за соответствующий период ФЛП не получал чистого дохода, он не обязан уплачивать ЕСВ за себя. Именно поэтому отсутствие дохода у предпринимателя на общей системе и отсутствие дохода у ФЛП на упрощенной системе — это разные вещи.

Предприниматели, лишенные свободы в связи с войной

Закон также предусматривает отдельную льготу для ФЛП без наемных работников, которые были лишены свободы в результате войны. Они освобождаются от уплаты ЕСВ за себя на весь период лишения свободы и еще в течение шести месяцев после освобождения.

ФЛП, ухаживающие за ребенком до года

С 1 января 2026 года в Украине ввели новый вид поддержки для родителей — пособие по уходу за ребенком до года. В 2026 году ее размер составляет 7 000 гривен в месяц, а для ухода за ребенком с инвалидностью — 10 500 гривен.

Для ФЛП здесь действует специальное правило относительно ЕСВ. Предпринимательница, которая ухаживает за ребенком до года и получает такую помощь, может быть освобождена от уплаты ЕСВ за себя за соответствующие месяцы, если за нее работодатель уплатил страховой взнос в размере не менее минимального.

Ранее Новини.LIVE писали, какие налоги ФЛП необходимо уплатить в сентябре. Предприниматели первой и второй группы до 18 сентября должны внести единый налог и военный сбор, а ЕСВ за квартал уплачивается до 19 октября. За просрочку предусмотрены штрафы, а длительные налоговые задолженности могут привести к аресту счетов, имущества и принудительному списанию средств.

Также Новини.LIVE сообщали, какой налог с зарплаты влияет на будущую пенсию. Именно ЕСВ формирует страховой стаж, тогда как НДФЛ является налогом в бюджет и не увеличивает пенсионные права. Часть уплаченного НДФЛ можно вернуть через налоговую скидку, если у работника были расходы, предусмотренные законом.