ФОП можуть заощадити на податках: хто звільнений від сплати ЄСВ у 2026 році

ФОП читає документи. Фото: Magnific

Сплата єдиного соціального внеску є обов'язковою для більшості українських ФОПів незалежно від того, був дохід чи ні. У 2026 році мінімальний внесок становить 1902,34 гривень на місяць. Але платити цю суму за себе мають далеко не всі підприємці. Є сім категорій, яких закон звільняє від ЄСВ.

Хто може скористатися такою можливістю, розповів адвокат Богдан Янків, передає Новини.LIVE.

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Пенсіонери

ФОП, який отримує пенсію за віком або за вислугу років, може не сплачувати ЄСВ за себе. Таке ж звільнення передбачене для осіб з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу.

ФОП, за яких ЄСВ уже платить роботодавець

Ще одна поширена ситуація — підприємець одночасно працює за наймом. Якщо за нього роботодавець уже сплатив ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, окремо сплачувати ЄСВ як ФОП за цей місяць не потрібно. При цьому з 1 жовтня 2025 року для такої пільги вже не потрібно мати саме основне місце роботи. Головне — щоб роботодавець фактично сплатив за людину необхідний внесок.

Якщо ж роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, умови звільнення можуть не виконуватися.

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Мобілізовані та військовослужбовці

ФОП, призвані на військову службу під час мобілізації, а також окремі категорії осіб, які проходять службу за контрактом, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе на весь період служби.

Для ФОП, які не є роботодавцями, відповідне звільнення передбачене на весь строк військової служби.Тут важливо враховувати конкретний статус підприємця та вид служби, адже для різних ситуацій діють окремі правила.

Підприємці з окупованих територій

ФОП, місце проживання яких знаходиться на тимчасово окупованій території, також можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе на період дії відповідного правового режиму.

ФОП на загальній системі без доходу

Для таких підприємців діє важлива особливість. Якщо за відповідний період ФОП не отримував чистого доходу, він не зобов’язаний сплачувати ЄСВ за себе. Саме тому відсутність доходу для підприємця на загальній системі та відсутність доходу у ФОП на спрощеній системі — це різні речі.

Підприємці, які були позбавлені свободи через війну

Закон також передбачає окрему пільгу для ФОП без найманих працівників, які були позбавлені свободи внаслідок війни. Вони звільняються від сплати ЄСВ за себе на весь період позбавлення свободи та ще протягом шести місяців після звільнення.

ФОП, які доглядають за дитиною до року

З 1 січня 2026 року в Україні запровадили новий вид підтримки для батьків — допомогу для догляду за дитиною до року. У 2026 році її розмір становить 7 000 гривень на місяць, а для догляду за дитиною з інвалідністю — 10 500 гривень.

Для ФОП тут діє спеціальне правило щодо ЄСВ. Підприємиця, яка доглядає за дитиною до року та отримує таку допомогу, може бути звільнена від сплати ЄСВ за себе за відповідні місяці, якщо за неї роботодавець сплатив страховий внесок у розмірі не меншому за мінімальний.

Раніше Новини.LIVE писали, які податки ФОПам потрібно сплатити у вересні. Підприємці першої та другої групи до 18 вересня мають внести єдиний податок і військовий збір, а ЄСВ за квартал сплачується до 19 жовтня. За прострочення передбачені штрафи, а тривалі податкові борги можуть призвести до арешту рахунків, майна та примусового списання коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли, який податок із зарплати впливає на майбутню пенсію. Саме ЄСВ формує страховий стаж, тоді як ПДФО є податком до бюджету і не збільшує пенсійні права. Частину сплаченого ПДФО можна повернути через податкову знижку, якщо працівник мав витрати, передбачені законом.