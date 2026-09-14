Годовые лимиты дохода ФЛП: какие суммы нельзя превысить в сентябре и что грозит

Женщина сидит за столом. Фото: Pexels

Открытие собственного бизнеса предполагает исполнение всех законодательных норм. Регистрация ФЛП требует от украинцев соблюдения многих правил, а их нарушение влечет строгую ответственность. Одна из распространенных причин взыскания штрафа связана с годовым лимитом дохода. Превышение конкретной суммы на 1-3 группах единого налога карается финансовыми санкциями и не только.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс.

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Какие лимиты доходов для ФЛП в сентябре

Предельный объем дохода для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе зависит от выбранной группы. Сумма исчисляется с использованием размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Поскольку в 2026 году МЗП находится на уровне 8 647 грн, то лимиты дохода такие:

ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 минимальных зарплат);

ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 минимальные зарплаты);

ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 минимальных зарплат).

Предприниматели не могут превышать указанные суммы заработка по результатам отчетного года, в противном случае придется отвечать перед законом. Заблаговременный переход на другую группу единого налога увеличит лимит, однако не обнулит доход, полученный ранее в этом же календарном году.

Что грозит за превышение лимита дохода

ФЛП 1 и 2 группы переведут на 3 группу ЕН или общую систему (по выбору предпринимателя), а представителям 3 группы сразу придется регистрироваться на общей системе. Если после перехода объем заработка за последние 12 месяцев превысит 1 млн гривен, ФЛП станет плательщиком налога на добавленную стоимость.

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"Изменение группы увеличивает доступный лимит, но не начинает его отсчет "с нуля" — весь предыдущий доход за год продолжает учитываться при определении того, сколько еще можно заработать, не потеряв право на упрощенную систему", — объяснил юрист Богдан Янков в своем блоге.

Отдельно НКУ предусматривает штраф в размере 15% от суммы превышения, а для юридических лиц установили финансовую санкцию 10% или 6% — это двойная ставка единого налога. Во избежание наказания предприниматели должны систематически отслеживать свои доходы и заранее перейти на высшую группу или общую систему.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто из украинцев может не платить единый социальный взнос. Закон наделил льготами несколько категорий лиц. Например, пенсионеров по возрасту или выслуге лет, трудоустроенных ФЛП, военных, предпринимателей на ВОТ или общей системе без дохода и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что уплата налогов зачастую предусматривает дополнительные расходы на комиссию. В зависимости от выбранного способа осуществления платежа процент может быть немаленьким. Мы разобрались, как ФЛП и физическим лицам экономить на банковских и других комиссиях.