Річні ліміти доходу ФОП: які суми не можна перевищити у вересні та що загрожує

Жінка сидить на столом. Фото: Pexels

Відкриття власного бізнесу передбачає виконання всіх законодавчих норм. Реєстрація ФОП вимагає від українців дотримання багатьох правил, а їх порушення тягне за собою сувору відповідальність. Одна з поширених причин стягнення штрафу пов’язана з річним лімітом доходу. Перевищення конкретної суми на 1-3 групах єдиного податку карається фінансовими санкціями і не тільки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс.

Реклама

Які ліміти доходів для ФОП у вересні

Граничний обсяг доходу для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі залежить від обраної групи. Суму обчислюють з використанням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Оскільки у 2026-му МЗП перебуває на рівні 8 647 грн, то ліміти доходу такі:

ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 мінімальних зарплат);

ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 мінімальні зарплати);

ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 мінімальних зарплат).

Підприємці не можуть перевищувати вказані суми заробітку за результатами звітного року, інакше доведеться відповідати перед законом. Завчасний перехід на іншу групу єдиного податку збільшить ліміт, проте не обнулить дохід, отриманий раніше протягом цього ж календарного року.

Що загрожує за перевищення ліміту доходу

ФОПів 1 та 2 групи переведуть на 3 групу ЄП або загальну систему (за вибором підприємця), а представникам 3 групи одразу доведеться реєструватися на загальній системі. Якщо після переходу обсяг заробітку за останні 12 місяців перевищить 1 млн гривень, ФОП стане платником податку на додану вартість.

Читайте також:

"Зміна групи збільшує доступний ліміт, але не починає його відлік "з нуля" — весь попередній дохід за рік продовжує враховуватися при визначенні того, скільки ще можна заробити, не втративши право на спрощену систему", — пояснив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Окремо ПКУ передбачає штраф у розмірі 15% від суми перевищення, а для юридичних осіб встановили фінансову санкцію 10% або 6% — це подвійна ставка єдиного податку. Для уникнення покарання підприємці повинні систематично відслідковувати свої доходи і завчасно перейти на вищу групу чи загальну систему.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто з українців може не сплачувати єдиний соціальний внесок. Закон наділив пільгами кілька категорій осіб. Наприклад, пенсіонерів за віком або вислугою років, працевлаштованих ФОП, військових, підприємців на ТОТ або загальній системі без доходу та ін.

Також Новини.LIVE розповідали, що сплата податків часто передбачає додаткові витрати на комісію. Залежно від обраного способу здійснення платежу відсоток може бути немаленьким. Ми розібралися, як ФОП і фізичним особам економити на банківських та інших комісіях.