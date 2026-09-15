Нові ліміти для ФОП: які суми банки перевіряють банки у 2026 році

Чоловік в офісі з документами. Фото: Magnific

Ще кілька років тому ФОПам було достатньо контролювати свій річний ліміт доходу. Тепер одного цього показника замало. Існують певні критерії, за якими банки оцінюють рух коштів на підприємницькому рахунку. Будь-яка незвична сума може стати приводом для додаткової перевірки.

Про це розповідає юрист Богдана Янків, передає Новини.LIVE.

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За його словами, ФОПам варто враховувати щонайменше три різні ліміти. Один із них встановлює податкова, інші пов'язані з банківським контролем та фінансовим моніторингом.

Скільки може заробити ФОП у 2026 році

Перший показник — річний ліміт доходу для платників єдиного податку. У 2026 році він залежить від групи ФОП:

1 група — 1 444 049 гривень на рік;

2 група — 7 211 598 гривень;

3 група — 10 091 049 гривень.

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Якщо умовно поділити ці суми на 12 місяців, виходять орієнтири приблизно 120 000 гривень для першої групи, 600 000 гривень для другої та 840 000 гривень для третьої.

Формально підприємець може отримувати протягом року різні суми, якщо за рік вкладається у встановлений ліміт. Але для банк різка зміна обороту може насторожити. Наприклад, підприємець кілька місяців отримував по 100 000 гривень, а потім раптово провів через рахунок мільйон. Навіть без перевищення річного ліміту банк може попросити пояснити ці кошти.

Які суми банк пропускає автоматично

Другий рівень пов'язаний із банківським меморандумом, до якого приєдналися великі банки. Правила передбачають окремий підхід до новостворених ФОП та підприємців, які тривалий час не проводили операцій, а потім різко збільшили обороти.

З 14 серпня 2026 року для автоматичних переказів встановлені такі ліміти:

ФОП 1 групи — до 600 000 гривень на місяць;

ФОП 2–3 груп — до 3 мільйонів гривень;

юридичні особи — до 5 мільйонів гривень.

З 14 листопада ці межі мають знизитися: для першої групи — до 400 000 гривень, для ФОП 2–3 груп — до 1 мільйона гривень, для юридичних осіб — до 2 мільйонів гривень.

Йдеться про поріг автоматичного проведення платежів. Більші операцію можуть схвалити в ручному режимі, алео банк попросить підтвердити джерело коштів і призначення платежу.

Третій ліміт — довіра банку

Є ще один рівень, який підприємець у документах не побачить. Банк оцінює, наскільки звичними для певного ФОП виглядають його грошові операції.

Підприємець, який працює роками, поступово збільшує оборот і регулярно сплачує податки, має сформовану історію. А от новий ФОП починає з нуля. Тому великий оборот з перших місяців може привернути увагу банку навіть тоді, коли бізнес працює законно. Особлива увага може бути і до "сплячих" підприємців, які раптово відновили роботу, а також до рахунків із нетиповими оборотами чи ознаками транзитного використання.

Тому юрист радить зберігати документи, які пояснюють великі платежі. Це можуть бути договори, рахунки, акти, накладні, декларації та інші документи, що підтверджують реальність господарської діяльності.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з ФОПів може не сплачувати ЄСВ за себе. У 2026 році від внеску звільняють, зокрема, пенсіонерів, мобілізованих підприємців, окремих ФОП без доходу та тих, за кого необхідний внесок уже сплатив роботодавець. Пільги також діють для підприємців з окупованих територій, звільнених з полону та тих, хто доглядає за дитиною до року.

Також Новини.LIVE розповідали, які кроки потрібно зробити після відкриття ФОП. Новому підприємцю радять перевірити перехід на єдиний податок, підготувати документи, відкрити рахунок і налаштувати приймання платежів. Також потрібно вести облік доходів та зберігати первинні документи, щоб уникнути проблем під час роботи.