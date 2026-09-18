Чи можна не платити кредит під час війни: що загрожує боржникам

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Через війну багатьом українцям стало складніше вчасно сплачувати кредити. Доходи зменшуються, людина може втратити роботу або житло, і щомісячний платіж банку стає непосильним. Але важливо розуміти, що воєнний стан не дозволяє забути про кредит і не повертати гроші. Відомо, що відбувається з кредитом у разі прострочення та які варіанти має позичальник.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ThePublic.

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Чи можна припинити платити кредит

Війна не скасовує кредитні зобов'язання. Якщо людина взяла кредит у банку або іншій фінансовій установі, основна сума боргу та передбачені договором проценти загалом залишаються до сплати. Водночас для позичальників діють спеціальні правила.

У разі прострочення не повинні нараховуватися штрафи та пеня. Також кредитодавець не може підвищувати процентну ставку лише через те, що людина вчасно не внесла платіж. Виняток стосується договорів зі змінюваною ставкою, якщо така можливість передбачена умовами.

Штрафи та пеня, які були нараховані у цей період, підлягають списанню, але сам кредит не анулюють.

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Що буде, якщо перестати платити

Якщо людина перестає вносити платежі за графіком, виникає прострочена заборгованість. Банк або інша фінансова установа фіксує прострочення. Воно також може вплинути на кредитну історію людини.

Спочатку кредитор зазвичай нагадує про борг і пропонує його погасити. Якщо платежів немає й надалі, кредитор може:

нараховувати проценти за користування кредитом відповідно до договору;

застосовувати передбачені законом наслідки прострочення;

обмежити або припинити користування окремими кредитними продуктами;

передати інформацію про борг підрозділу, який займається його стягненням;

залучити колекторську компанію або передати право вимоги іншій особі.

При цьому кредитори та колектори повинні дотримуватися правил спілкування з боржниками. Закон встановлює вимоги до етичної поведінки під час стягнення простроченої заборгованості.

Чи можуть забрати квартиру або автомобіль

Все залежить від умов кредиту. Якщо це був звичайний споживчий кредит без застави, квартира чи автомобіль не є предметом стягнення через прострочення. Інша ситуація, якщо майно було передане в заставу або іпотеку. Тоді за невиконання кредитних зобов'язань кредитор може використовувати передбачені законом механізми звернення стягнення на заставне майно.

Якщо нерухомість, яка була заставою за споживчим кредитом, знищена або пошкоджена внаслідок бойових дій, за певних умов можна призупинити сплату за кредитом. Для знищеного житла в окремих випадках закон також передбачає можливість анулювання заборгованості.

Що робити, якщо немає грошей на платіж

Найгірший варіант — просто перестати відповідати банку або МФО. Краще якомога раніше повідомити кредитора про фінансові труднощі та обговорити реструктуризацію боргу. Вона може передбачати зміну графіка, продовження строку кредитування, зменшення щомісячного платежу або інші умови.

Для військовослужбовців також передбачені окремі послаблення. У разі виникнення проблем із виплатами за кредитом військовому варто повідомити про це банк і з'ясувати можливість зміни умов погашення. Залежно від ситуації це може бути відстрочення платежів або інша форма реструктуризації.

Раніше Новини.LIVE писали, як повернути товар, куплений у кредит. Покупець має окремо повідомити кредитодавця про відмову від договору та звернутися до продавця щодо повернення покупки. На відмову від споживчого кредиту закон дає 14 календарних днів, тому важливо не пропустити цей строк.

Також Новини.LIVE розповідали, чи переходять кредити померлого у спадок. Разом із майном можна отримати кредити, комунальні борги та інші зобов’язання, які входять до складу спадщини. Водночас спадкоємець відповідає за борги лише в межах вартості отриманого майна.